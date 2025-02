A- A+

FIG 2025 FIG 2025: Prefeitura confirma "O Grande Encontro" com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença O evento está marcado para acontecer de 10 a 27 de julho e ainda contará com Bruno e Marrone

Durante as comemorações de 146 anos da cidade, na manhã dessa terça-feira (4), o prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino (PSB), confirmou as primeiras atrações do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), que está marcado para o período entre 10 a 27 de julho.

O prefeito confirmou o 'Grande Encontro' com os nordestinos Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença, além da dupla sertaneja Bruno e Marrone.

