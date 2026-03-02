Seg, 02 de Março

FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS

FIG 2026: Garanhuns atualiza grade do Palco Dominguinhos com inversão de datas

As mudanças atingem as atrações dos dias 16 e 23 de julho do festival

Festival de Inverno de Garanhuns (FIG)Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) - Foto: Costa Neto/FIG

A Prefeitura de Garanhuns, no Agreste pernambucano, divulgou, nesta segunda (2), uma atualização na programação do FIG (Festival de Inverno de Garanhuns), no Palco Mestre Dominguinhos, anunciada em outubro de 2025.

Ocorreu uma inversão das atrações em duas datas do festival: dias 16 e 23 de julho. As atrações previstas para o dia 16 irão, agora, para o dia 23, e vice-versa.

A mudança afeta diretamente as seguintes atrações:

Antes no dia 16/07, passam para o dia 23/07

- Atração da convocatória
- Felipe e Rodrigo
- Diego e Victor Hugo
- Matheus e Kauan

Antes no dia 23/07, passam para o dia 16/07

- Atração da convocatória
- Neiff
- MC Daniel
- Felipe Amorim

As demais atrações anunciadas continuam inalteradas e seguem nas datas anunciadas em outubro de 2025.

Confira, abaixo, a programação completa (e atualizada) do Palco Mestre Dominguinhos no FIG 2026:

Quinta-feira (09/07)
- Atração da Convocatória
- Ciel Rodrigues
- Raphaela Santos
- Zezo

Sexta-feira (10/07)
- Atração da Convocatória
- Joyce Alane
- Luiza Possi
- Alcione
- Paula Fernandes

Sábado (11/07)
- Delacruz
- Anavitória
- Jota Quest
- Luísa Sonza

Domingo (12/07)
- Atração da Convocatória
- Alexandre Pires
- Thiaguinho

Quarta-feira (15/07)
- Atração da Convocatória
- Aduílio Mendes
- Tarcísio do Acordeon
- Wesley Safadão 

Quinta-feira (16/07)
- Atração da Convocatória
- Neiff
- Mc Daniel
- Felipe Amorim

Sexta-feira (17/07)
- Atração da Convocatória
- Tribo da Periferia
- Hungria
- Filipe Ret

Sábado (18/07)
- Atração da Convocatória
- Os Paralamas do Sucesso
- Detonautas
- Capital Inicial

Domingo (19/07)
- Atração da Convocatória
- Cheiro de Amor
- Rafa e Pipo Marques
- Claudia Leitte

Quarta-feira (22/07)
- Atração da Convocatória
- Tribo de Jah
- Armandinho
- Edson Gomes

Quinta-feira (23/07)
- Atração da Convocatória
- Felipe e Rodrigo
- Diego e Victor Hugo
- Matheus e Kauan

Sexta-feira (24/07)
- Atração da Convocatória
- Ferrugem
- Belo
- Dilsinho

Sábado (25/07)
- Atração da Convocatória
- Padre Fábio de Melo (Show em Homenagem ao Nordeste)
- Roupa Nova
- Biquini
 

