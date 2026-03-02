FIG 2026: Garanhuns atualiza grade do Palco Dominguinhos com inversão de datas
As mudanças atingem as atrações dos dias 16 e 23 de julho do festival
A Prefeitura de Garanhuns, no Agreste pernambucano, divulgou, nesta segunda (2), uma atualização na programação do FIG (Festival de Inverno de Garanhuns), no Palco Mestre Dominguinhos, anunciada em outubro de 2025.
Ocorreu uma inversão das atrações em duas datas do festival: dias 16 e 23 de julho. As atrações previstas para o dia 16 irão, agora, para o dia 23, e vice-versa.
A mudança afeta diretamente as seguintes atrações:
Antes no dia 16/07, passam para o dia 23/07
- Atração da convocatória
- Felipe e Rodrigo
- Diego e Victor Hugo
- Matheus e Kauan
Antes no dia 23/07, passam para o dia 16/07
- Atração da convocatória
- Neiff
- MC Daniel
- Felipe Amorim
As demais atrações anunciadas continuam inalteradas e seguem nas datas anunciadas em outubro de 2025.
Confira, abaixo, a programação completa (e atualizada) do Palco Mestre Dominguinhos no FIG 2026:
Quinta-feira (09/07)
- Atração da Convocatória
- Ciel Rodrigues
- Raphaela Santos
- Zezo
Sexta-feira (10/07)
- Atração da Convocatória
- Joyce Alane
- Luiza Possi
- Alcione
- Paula Fernandes
Sábado (11/07)
- Delacruz
- Anavitória
- Jota Quest
- Luísa Sonza
Domingo (12/07)
- Atração da Convocatória
- Alexandre Pires
- Thiaguinho
Quarta-feira (15/07)
- Atração da Convocatória
- Aduílio Mendes
- Tarcísio do Acordeon
- Wesley Safadão
Quinta-feira (16/07)
- Atração da Convocatória
- Neiff
- Mc Daniel
- Felipe Amorim
Sexta-feira (17/07)
- Atração da Convocatória
- Tribo da Periferia
- Hungria
- Filipe Ret
Sábado (18/07)
- Atração da Convocatória
- Os Paralamas do Sucesso
- Detonautas
- Capital Inicial
Domingo (19/07)
- Atração da Convocatória
- Cheiro de Amor
- Rafa e Pipo Marques
- Claudia Leitte
Quarta-feira (22/07)
- Atração da Convocatória
- Tribo de Jah
- Armandinho
- Edson Gomes
Quinta-feira (23/07)
- Atração da Convocatória
- Felipe e Rodrigo
- Diego e Victor Hugo
- Matheus e Kauan
Sexta-feira (24/07)
- Atração da Convocatória
- Ferrugem
- Belo
- Dilsinho
Sábado (25/07)
- Atração da Convocatória
- Padre Fábio de Melo (Show em Homenagem ao Nordeste)
- Roupa Nova
- Biquini