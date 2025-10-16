A- A+

FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS FIG 2026: Prefeitura de Garanhuns anuncia atrações nacionais do Palco Mestre Dominguinhos O Festival de Inverno de Garanhuns acontecerá de 9 a 26 de julho de 2026

A nove meses da 34ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), a prefeitura do município agrestino divulgou, nesta quinta (16), as atrações nacionais que irão se apresentar na Praça Cultural Mestre Dominguinhos, o principal palco do evento, que acontecerá de 9 a 26 de julho de 2026.

Em mais um ano, o Palco Mestre Dominguinhos terá uma programação dividida por noites temáticas, como pop, forró, rock, MPB, romântico, reggae, brega, samba, pagode, rap, hip-hop, trap, reforçando o caráter diverso do polo.

Entre os nomes anunciados, estão Luísa Sonza, Luiza Possi, Alcione, Paula Fernandes, Alexandre Pires, Thiaguinho, Matheus e Kauan, Hungria, Os Paralamas do Sucesso, Detonautas, Capital Inicial, Cheiro de Amor, Edson Gomes, Mc Daniel, Belo, Padre Fábio de Melo, entre outros.

Eles se juntam, na programação, a Wesley Safadão, Roupa Nova, Ferrugem, Filipe Ret, Anavitória, Biquíni, Claudia Leitte, Tarcísio do Acordeon, Jota Quest, Cheiro de Amor, Belo, e Raphaela Santos, que já haviam sido anunciados anteriormente pela Prefeitura de Garanhuns.



O Festival de Inverno de Garanhuns 2026 terá 18 dias, sendo 13 destes com apresentações na Praça Mestre Dominguinhos. Além dos shows musicais, a programação do FIG abrange múltiplas linguagens artísticas, como teatro, cultura popular, circo, dança, audiovisual, artes visuais, artesanato, literatura etc.

Confira a grade do Palco Mestre Dominguinhos no FIG 2026:

Quinta-feira (09/07)

- Atração da Convocatória

- Ciel Rodrigues

- Raphaela Santos

- Zezo

Sexta-feira (10/07)

- Atração da Convocatória

- Joyce Alane

- Luiza Possi

- Alcione

- Paula Fernandes

Sábado (11/07)

- Delacruz

- Anavitória

- Jota Quest

- Luísa Sonza

Domingo (12/07)

- Atração da Convocatória

- Alexandre Pires

- Thiaguinho

Quarta-feira (15/07)

- Atração da Convocatória

- Aduílio Mendes

- Tarcísio do Acordeon

- Wesley Safadão

Quinta-feira (16/07)

- Atração da Convocatória

- Felipe e Rodrigo

- Diego e Victor Hugo

- Matheus e Kauan

Sexta-feira (17/07)

- Atração da Convocatória

- Tribo da Periferia

- Hungria

- Filipe Ret

Sábado (18/07)

- Atração da Convocatória

- Os Paralamas do Sucesso

- Detonautas

- Capital Inicial

Domingo (19/07)

- Atração da Convocatória

- Cheiro de Amor

- Rafa e Pipo Marques

- Claudia Leitte

Quarta-feira (22/07)

- Atração da Convocatória

- Tribo de Jah

- Armandinho

- Edson Gomes

Quinta-feira (23/07)

- Atração da Convocatória

- Neiff

- Mc Daniel

- Felipe Amorim

Sexta-feira (24/07)

- Atração da Convocatória

- Ferrugem

- Belo

- Dilsinho

Sábado (25/07)

- Atração da Convocatória

- Padre Fábio de Melo (Show em Homenagem ao Nordeste)

- Roupa Nova

- Biquini

Veja também