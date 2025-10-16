FIG 2026: Prefeitura de Garanhuns anuncia atrações nacionais do Palco Mestre Dominguinhos
O Festival de Inverno de Garanhuns acontecerá de 9 a 26 de julho de 2026
A nove meses da 34ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), a prefeitura do município agrestino divulgou, nesta quinta (16), as atrações nacionais que irão se apresentar na Praça Cultural Mestre Dominguinhos, o principal palco do evento, que acontecerá de 9 a 26 de julho de 2026.
Em mais um ano, o Palco Mestre Dominguinhos terá uma programação dividida por noites temáticas, como pop, forró, rock, MPB, romântico, reggae, brega, samba, pagode, rap, hip-hop, trap, reforçando o caráter diverso do polo.
Entre os nomes anunciados, estão Luísa Sonza, Luiza Possi, Alcione, Paula Fernandes, Alexandre Pires, Thiaguinho, Matheus e Kauan, Hungria, Os Paralamas do Sucesso, Detonautas, Capital Inicial, Cheiro de Amor, Edson Gomes, Mc Daniel, Belo, Padre Fábio de Melo, entre outros.
Eles se juntam, na programação, a Wesley Safadão, Roupa Nova, Ferrugem, Filipe Ret, Anavitória, Biquíni, Claudia Leitte, Tarcísio do Acordeon, Jota Quest, Cheiro de Amor, Belo, e Raphaela Santos, que já haviam sido anunciados anteriormente pela Prefeitura de Garanhuns.
O Festival de Inverno de Garanhuns 2026 terá 18 dias, sendo 13 destes com apresentações na Praça Mestre Dominguinhos. Além dos shows musicais, a programação do FIG abrange múltiplas linguagens artísticas, como teatro, cultura popular, circo, dança, audiovisual, artes visuais, artesanato, literatura etc.
Confira a grade do Palco Mestre Dominguinhos no FIG 2026:
Quinta-feira (09/07)
- Atração da Convocatória
- Ciel Rodrigues
- Raphaela Santos
- Zezo
Sexta-feira (10/07)
- Atração da Convocatória
- Joyce Alane
- Luiza Possi
- Alcione
- Paula Fernandes
Sábado (11/07)
- Delacruz
- Anavitória
- Jota Quest
- Luísa Sonza
Domingo (12/07)
- Atração da Convocatória
- Alexandre Pires
- Thiaguinho
Quarta-feira (15/07)
- Atração da Convocatória
- Aduílio Mendes
- Tarcísio do Acordeon
- Wesley Safadão
Quinta-feira (16/07)
- Atração da Convocatória
- Felipe e Rodrigo
- Diego e Victor Hugo
- Matheus e Kauan
Sexta-feira (17/07)
- Atração da Convocatória
- Tribo da Periferia
- Hungria
- Filipe Ret
Sábado (18/07)
- Atração da Convocatória
- Os Paralamas do Sucesso
- Detonautas
- Capital Inicial
Domingo (19/07)
- Atração da Convocatória
- Cheiro de Amor
- Rafa e Pipo Marques
- Claudia Leitte
Quarta-feira (22/07)
- Atração da Convocatória
- Tribo de Jah
- Armandinho
- Edson Gomes
Quinta-feira (23/07)
- Atração da Convocatória
- Neiff
- Mc Daniel
- Felipe Amorim
Sexta-feira (24/07)
- Atração da Convocatória
- Ferrugem
- Belo
- Dilsinho
Sábado (25/07)
- Atração da Convocatória
- Padre Fábio de Melo (Show em Homenagem ao Nordeste)
- Roupa Nova
- Biquini