Figurino de Leonardo DiCaprio em 'Titanic' vai a leilão e pode valer mais de R$ 1,2 milhão

O figurino de Leonardo DiCaprio no filme "Titanic" pode ser vendido por 100 mil a 200 mil euros (o equivalente, na cotação atual, a R$ 614 mil e R$ 1,2 milhão). Essa é a expectativa da casa de leilão Propstore, de Londres, que passará a aceitar lances pelo traje no próximo mês.

Na pele do personagem Jack, que embarca num transatlântico com um amigo e se apaixona por Rose (Kate Winslet), DiCaprio passa boa parte do filme com calça de veludo, camisa de botão de manga e colete. A obra do cineasta James Cameron foi indicada a 14 prêmios do Oscar e levou 11 deles, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

O site da casa de leilão Propstore mostra que o traje de DiCaprio tem etiquetas personalizadas que garantem a autenticidade do figurino: "MR: LEONARDO DICAPRIO" e "DATA: AGOSTO DE 96". "Titanic" chegou às telas de cinema do mundo meses depois.

A roupa de Jack é um dos itens que irão a leilão pela Propstore no próximo mês. O estabelecimento espera arrecadar, com todo o lote de memorabília de filmes e TV, cerca de US$ 13,8 milhões (R$ 84 milhões).

Além do item icônico de "Titanic", também vão ser vendidos, por exemplo, uma cabeça C-3PO iluminada de "Star Wars: Uma Nova Esperança" (cujos lances devem ir até US$ 1,15 milhão, ou R$ 7 milhões) e o traje de dublê de Jack Sparrow de "Navegando em Águas Misteriosas".

O leilão está marcado para começar em 9 de novembro e terminar no dia 12 do mesmo mês.

