Leilão Figurino e acessórios da série "The Crown" vão a leilão, na Inglaterra Reproduções da penteadeira de Elizabeth II e do Jaguar verde da princesa Diana estão entre os lotes à venda

Os fãs de “The Crown” poderão adquirir roupas, acessórios e cenários da famosa série da Netflix nos leilões que a casa Bonhams organizará online em fevereiro, em Londres.

Reproduções da penteadeira de Elizabeth II e do Jaguar verde da princesa Diana, usados na série, cuja última temporada está no ar desde 16 de novembro, estão entre os 450 lotes à venda.

A casa de leilões britânica Bonhams irá exibi-los gratuitamente ao público em seus salões em Nova York, Los Angeles, Paris e Londres, antes de leiloá-los na capital inglesa em 7 de fevereiro. Alguns itens também serão oferecidos online entre 30 de janeiro e 8 de fevereiro.

Charlie Thomas, diretor do Grupo Bonhams no Reino Unido, ficou fascinado pelo "grau de sofisticação" dos acessórios e vestidos, e pelas decorações "extraordinárias", como uma cópia da fachada do número 10 da "Downing Street", que eles dão a você a sensação de realmente estar lá.

Embora os preços das peças icônicas devam disparar - até £ 50 mil (US$ 62 mil) para a carruagem da coroação, diz ele - outros lotes serão oferecidos a preços iniciais mais acessíveis, como um par de corgis de porcelana, os adorados cães da Rainha. Elizabeth II, por cerca de 200 libras (US$ 250).

Os lucros do leilão físico irão para estudantes da Escola Nacional de Cinema e Televisão, em colaboração com a produtora britânica "The Crown", Left Bank Pictures.

Mais de 11 milhões de telespectadores já assistiram aos primeiros episódios da sexta e última temporada da série de sucesso.

