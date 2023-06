A- A+

Show Fila para ingressos de Taylor Swfit em São Paulo tem questionário para diferenciar fãs de cambistas 'Eles fazem as perguntas, perguntam o setlist do show e pedem para ver playlist no celular', conta estudante que está no local

Funcionários da empresa organizadora dos shows de Taylor Swift estão aplicando uma espécie de questionário aos fãs instalados na porta do Allianz Parque, em São Paulo, para tentar evitar que os novos ingressos colocados à venda nesta quinta-feira sejam adquiridos por cambistas.

A empresa responsável pelos shows no Brasil, a Tickets 4 Fun, limitou a venda de quarto ingresso por CPF, para coibir a ação de cambistas, proibida pela lei 1.521/1951.

Para garantir a segurança da operação de venda nas bilheterias físicas, os organizadores fizeram uma reunião prévia com órgãos públicos, como a Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, em São Paulo.

Admiradores de Taylor que estavam no local explicaram que a empresa adotou um método peculiar para identificar e retirar os infratores da fila.

"Os agentes questionam se a pessoa é fã de verdade e fazem perguntas sobre a cantora que só quem é fã de verdade saberia", explica Nathalia Alvarenga, de 19 anos. "Parece uma chamada oral, eles fazem as perguntas, perguntam o setlist do show e pedem para ver playlist no celular", finaliza.

A estudante de Relações Internacionais afirmou sentir-se confortável com essas ações, assim, aumenta as chances daqueles que realmente estão interessados em estar presente nas apresentações do The Eras Tour.

"O Celso Russomanno esteve presente nos dois dias. Me sinto melhor com essas ações, mais gente poderá ir ao show", diz Nathalia.

A reportagem esteve no local e questionou a os funcionários da empresa sobre os métodos adotados e como eram feitos os questionamentos, mas não obteve respostas pois os organizadores “não dar brecha pros cambistas descobrirem as respostas”.

Já os fãs disseram que "teste" organizado pela equipe da T4F na fila consiste em perguntas sobre “quantas são as eras da Taylor? e quais são elas?”, além de pedir para olhar o celular e ver se tem alguma playlist ou algo que remete a cantora.

Expectativas

Diferente do que foi visto na segunda-feira (17), o clima era de expectativa e paz entre as pessoas que estavam na fila.

"Estou aqui revezando com duas amigas para ficar na barraca. Espero conseguir realizar esse sonho. Hoje me parece que não existem sambistas para nos atrapalhar", afirmou Stephanie Marques, de 20 anos. A estudante de farmácia está na fila há pouco mais de uma semana.

