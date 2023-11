A- A+

The Eras Tour Fila para kit, garrafa d'água liberada e policiamento reforçado: como SP se prepara para os shows Capital paulista terá três apresentações da norte-americana neste fim de semana, todas no Allianz Parque

Após uma passagem caótica pelo Rio de Janeiro, a The Eras Tour, de Taylor Swift, tem estreia marcada para a próxima sexta-feira na capital paulista. A série de apresentações se estende pelo sábado e domingo — com ingressos totalmente esgotados.

Nos arredores do Allianz Parque, onde ocorrerá as apresentações, a movimentação ainda é tranquila. Cerca de 20 fãs já esperam na vizinha praça Conde Francisco Matarazzo Junior pela abertura de portões, que só ocorre amanhã. Alguns dos presentes disseram estar lá há um mês no esquema de revezamento, sempre com alguém vigiando espaço. As tradicionais barracas presentes nesse tipo de arranjo não foram vistas por ali na manhã desta quinta-feira.

Uma das que esperam pela cantora é a dentista Bruna Miranda, de 27 anos. A fã saiu de Londrina, no Paraná, na quarta pela manhã e tão logo chegou a São Paulo foi até o estádio buscar informações sobre o acampamento. Ela e duas amigas planejam ocupar os primeiros lugares da fila do show, para estar o mais próximo possível do palco.

"Alugamos um flat do lado, a um quilômetro do estádio, mas pretendemos ficar o tempo todo aqui para não perdermos o lugar. Mas ainda está bem confuso o local (nos arredores do estádio) que podemos ficar, qual portão entrar, estamos perdidas nesse sentido, fora que o lugar que estamos aqui não tem muita iluminação, movimento de pessoas, dá um pouco de medo",explica a dentista, que está na praça.

Desde o começo da formação das filas, há meses, a arena já desestimulava esse tipo de reunião no perímetro. Em nota, pontuou que "desencoraja a formação de filas em vias públicas para os eventos realizados na arena, prezando pela segurança de quem transita pelo local, dos moradores da região e para que os fãs não fiquem expostos". Embora os fãs relatem que foram orientados a ocupar a área lateral, da praça, o estádio diz que "a organização das filas e horários é definida pelo promotor do evento e que não abordam quem está na porta da arena".

Fila mesmo se viu, nesta manhã, em frente ao shopping West Plaza, vizinho ao estádio, onde ocorre a retirada dos kits de maior custo do show. No mais valioso deles, para o qual os fãs desembolsaram R$ 2.250,00, além do ticket para arena, os fãs recebem alguns produtos de divulgação da cantora, como uma ecobag, um broche, cartões postais e pôsteres. Esses fãs, vale dizer, entram primeiro no estádio e ocupam a Pista Premium, o ponto mais próximo do palco.

Clima

Se no Rio um calor escaldante causou uma série de desmaios — e é investigado como a causa da morte de Ana Benevides, de 23 anos, no primeiro dia de apresentações — na capital paulista é a chuva intensa que coloca os fãs sob apreensão. Isso porque, na noite de quarta-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta para “chuva severa” na região metropolitana da capital paulista entre esta quinta-feira e o sábado. Em nota, a T4F diz que “está monitorando a previsão do tempo e fará atualizações pelas nossas redes, caso necessário”.

A empresa, inclusive, fez seu primeiro pronunciamento desde os shows no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira. Em vídeo, o CEO Serafim Abreu afirmou que os funcionários da empresa estão "absolutamente desolados" com a morte de Ana e ainda disse que poderiam "ter tomado algumas ações alternativas".

Entre as medidas adicionais seria possível, por exemplo, "criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis".

Água e segurança

Embora uma onda de calor esteja longe do previsto para a capital paulista nos próximos dias, a disponibilidade de água potável e fresca ao publico de shows tornou-se uma preocupação, dada a tragédia ocorrida no Rio. Em nota, o Allianz reforçou que permite a entrada de copos e garrafas lacrados nos eventos realizados na arena.

Além disso, o espaço, gerido pela W Torre Entretenimento, pontuou que “dispõe de 30 bebedouros distribuídos por todos os andares do estádio”. Ambulantes também circulam em todos os setores para também oferecer bebidas. Estas, contudo, pagas.

Na ala da segurança, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) fará uma operação especial para os shows, com foco especialmente no trajeto entre a estação Barra Funda (que concentra estações do Metrô, de trem e terminal de ônibus) e o Allianz Parque, um trajeto que leva em torno de 15 minutos a pé. No Rio, alguns fãs relataram furtos e arrastões na caminhada entre os portões de saída do estádio Nilton Santos e a estação de trem mais próximo.

A expectativa é que 44 mil pessoas compareçam por dia no estádio. Segundo a secretaria, haverá viaturas em todo o trajeto do estádio até a estação, como nas avenidas Antártica e Francisco Matarazzo.

A Polícia Militar vai reforçar o policiamento na região do 4º Batalhão, que atende o estádio, e serão deslocadas equipes da Força Tática de outros três batalhões. Agentes da Companhia de Ações Especiais (Caep) também atuarão no local, bem como o Batalhão do Choque.

Haverá ainda um posto da Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (Deatur) dentro do estádio para registrar eventuais ocorrências, com ao menos um policial fluente em inglês e outros idiomas e policiais femininas para atenderem ocorrências que envolvam violência contra a mulher.

Transporte

Diferentemente do Rio, em São Paulo o transporte sobre trilhos não estenderá o horário de funcionamento por causa do show. Todas as estações de metrô e trem ficam abertas para entrada e transferências até meia-noite. Nas avenidas Francisco Matarazzo e Antártica, circulam diversas linhas de ônibus, inclusive durante a madrugada.

O show está previsto para iniciar às 19h30, e ultrapassa as três horas de duração. Antes da apresentação de Taylor Swift, sobe ao palco Sabrina Carpenter, para o show de abertura.

A CPTM informou, em nota, que vai reforçar o quadro de funcionários da Estação Palmeiras - Barra Funda, que atende as linhas 7 (Rubi) e 8 (Diamante). A companhia vai destacar trabalhadores e agentes de segurança “para auxiliar aos passageiros, garantindo o atendimento, além de manter trens extras de prontidão, dependendo da demanda e necessidade”. Os avisos sonoros aos passageiros sobre o horário de transferências entre as linhas da CPTM e Metrô nas estações de integração até o fim da operação serão reforçados.

O Metrô, em nota, afirmou que “está preparado para atender a todos os passageiros que irão comparecer ao show da cantora Taylor Swift, no estádio Allianz Parque, nos três dias do evento”.

Na estação Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha, por exemplo, haverá comunicação visual específica para orientar os passageiros e reforço do efetivo de segurança. Além disso, a frota dos trens em circulação estará reforçada e composições reservas ficarão disponíveis nas linhas para atender a qualquer momento”.

