A- A+

Show Filandesa Tarja Turunen retorna ao Recife com baixista Marko Hietala, nesta terça (19) Dupla se apresenta hoje, no Armazém 14, a partir das 19h; artistas filandeses ex-Nightwish reeditam parceria na turnê "Living the Dream: The Hits Tour"

Após quase uma década, a finlandesa Tarja Turunen volta ao palco no Recife, com o show da turnê “Living the Dream: The Hits Tour”. Nesta terça-feira (19), a partir das 19h, no Armazém 14 (Avenida Alfredo Lisboa, Centro do Recife), a artista de 48 anos de idade, se apresenta ao lado do também finlandês Marko Hietala (57 anos), que é produtor musical e ex-baixista do grupo Nightwish, banda de metal sinfônico que teve Tarja como vocalista durante nove anos.

“Nesta nova passagem pelo Brasil, sendo a segunda pelo Recife (a última havia sido em 2015, no Clube Português), estamos circulando com uma turnê que já havia rodado pelo país em setembro de 2023. A gente traz como novidade o formato das apresentações: um set solo de Marko Hietala, ao lado do seu colega de banda Tuomas Wäinölä, seguido por nosso show e sucessos do Nightwish”, conta Tarja Turunen.

Turnê brasileira

Tarja escolheu justamente o Brasil para cantar sucessos dos seus últimos álbuns, mesclando também com os acordes do baixista Marko Hietala. Além do Recife, Fortaleza (CE) é a outra capital do Nordeste que faz parte da rota da artista pelo Brasil. Tarja também vai até Belém (PA), capital paraense. As outras cidades são São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).

“Temos entrosamento pois caminhamos juntos em nossas carreiras. Fizemos parte de um dos maiores grupos de metal do mundo, o Nightwish, e agora vamos dividir o palco com músicas que compõem grandes sucessos da antiga banda”, destaca. O repertório do show é repleto de clássicos que marcaram a história do gênero musical, criações visuais e magia metaleira. “Estamos com músicas eletrizantes para a nação metaleira espalhada por todo o Brasil”, pontua.

Os ingressos estão à venda online no site Bilheteria Digital e custam R$ 200 (pista - meia entrada), R$ 210 (pista - entrada social - válida com doação de 1 kg de alimento), R$ 400 pista - (inteira), R$ 360 (front stage - meia entrada), R$ 365 (front stage - entrada social), R$ 720 (front stage - inteira), R$ 290 (camarote - meia entrada), R$ 295 (camarote - meia entrada), R$ 580 (camarote - inteira).

SERVIÇO:

Tarja Turunen e Marko Hietala no Recife (PE) - show da turnê “Living the Dream: The Hits Tour

Data: 19/03 (terça-feira)

Local: Armazém 14 (Avenida Alfredo Lisboa, no Centro do Recife)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 200 a R$ 580 no site Bilheteria Digital

Veja também

BBB 24 Bin Laden reclama de comportamento de Pitel no BBB 24: "toda hora lacrando"