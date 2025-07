Filha compartilha momento fofo de Martin Scorsese reagindo a primeira indicação ao Emmy como ator

A- A+

Francesca Scorsese fez novamente! A filha mais nova de Martin Scorsese, conhecida por compartilhar vídeos do lendário cineasta no TikTok, divulgou uma imagem de uma call com o pai após o anúncio das indicações ao Emmy 2025. O diretor de "Taxi Driver", "O lobo de Wall Street" e "Assassinato da lua das flores" foi indicado pela Academia de Artes & Ciências Televisivas na categoria melhor ator convidado pelo trabalho em "O estúdio".

"Nosso pequeno ator", escreveu Francesca em post nos Stories, antes de compartilhar uma foto do pai com as mãos no rosto, sem acreditar na indicações.

Esta foi a primeira indicação do cineasta em um trabalho de atuação. Ele é vencedor de três estatuetas do Emmy por trabalhos como a série "Broadwalk Empire" e o documentário "George Harrison: Living in the Material World".

O anúncio foi feito nesta terça-feira, e Scorsese concorre com Jon Bernthal (de "O urso", do Disney+), Bryan Cranston, Dave Franco, Ron Howard e Anthony Mackie (todos indicados também por "O estúdio").

Na série criada e estrelada por Seth Rogen, Scorsese, de 82 anos, interpreta ele mesmo. Os episódios giram em torno de Matt Remick, um executivo de cinema alçado ao posto mais alto do fictício estúdio Continental. Na nova posição, Matt precisa conjugar sua paixão pela sétima arte com as necessidades do negócio que, muitas vezes, passam longe do que ele imagina como um bom cinema. No episódio com Scorsese, o executivo precisa lidar com uma ideia do cineasta que não é lá muito rentável para a empresa.

“As participações especiais precisavam ser todas de pessoas que cumprissem um papel muito específico nas histórias”, disse Seth Rogen disse à Variety. “No caso do Scorsese, o papel era o de alguém com quem meu personagem faria qualquer coisa pra trabalhar. O Scorsese foi literalmente a primeira pessoa em que pensamos. Se você tem mais ou menos a minha idade e cresceu amando cinema, ele é o cara.”

Seth Rogen, que também dirige o episódio, disse que a experiência foi apavorante.

“Não só estávamos nos colocando numa posição em que teríamos que dirigir o Scorsese, mas também o estávamos filmando de uma maneira muito específica, que é uma das mais difíceis de atuar. Você não pode refazer a fala se gaguejar. Se errar uma linha, tem que parar e começar tudo de novo desde o início.”

