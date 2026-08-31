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FAMOSOS Filha de 4 anos de Juliano Cazarré é internada e mulher do ator pede orações: "Que seja breve" A menina, que tem 4 anos, enfrenta desde o nascimento uma condição cardíaca rara e precisou voltar ao hospital para receber acompanhamento médico

Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, deu entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) no domingo (30).

A menina, que tem 4 anos, enfrenta desde o nascimento uma condição cardíaca rara e precisou voltar ao hospital para receber acompanhamento médico.

A mãe compartilhou a notícia nas redes sociais e pediu orações pela recuperação da filha, afirmando que a criança está estável, mas necessita de suporte e da realização de exames.

No relato, Leticia contou que esperava passar o domingo descansando ao lado dos filhos, mas teve os planos alterados pela internação. “Maria Guilhermina está estável, mas precisando de suporte e de exames. Quando a gente entra no CTI, nunca sabe quando vai sair. Reze com a gente para que seja breve”, escreveu.

A mulher do ator também publicou vídeos mostrando parte da rotina no hospital e fez uma reflexão sobre momentos de sofrimento. “Mesmo que eu não entenda, os planos dele são sempre melhores e mais perfeitos que os nossos”, afirmou ela.

Maria Guilhermina nasceu com uma rara cardiopatia congênita e convive com sequelas da anomalia de Ebstein, tendo passado por outras internações desde os primeiros meses de vida.

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