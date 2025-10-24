Filha de Alec Baldwin, Ireland Baldwin diz ter cortado relações com ''familiares narcisistas''

A- A+

Filha de Alec Baldwin e Kim Basinger, Ireland Baldwin fez um post em sua conta no Substrack relatando mudanças na vida com a chegada dos 30 anos. Uma delas é o corte de relações com parentes tóxicos. A moça, no entanto, não citou nenhum nome.

''Entro nos 30 com muito menos peso nos ombros'', escreveu a modelo, hoje mãe de uma menina. ''Esse peso veio da necessidade de continuar carregando meus familiares narcisistas, imprevisíveis e viciados, que eu achava que precisava ter na minha vida''.

Alec e Kim foram casados entre 1993 e 2002 e tiveram uma única filha. Quando se separaram, houve uma briga na justiça pela guarda de Ireland.

“Tive uma infância solitária em vários momentos, e é por isso que cresci sentindo que precisava conquistar certas pessoas da minha própria família”, escreveu. “Por alguma razão, a validação e o elogio delas eram muito significativos para mim. Nada foi mais libertador do que finalmente perceber o quão venenosas essas pessoas são. Então, entro nos meus trinta com o entendimento de que é assim que se quebram esses ciclos. Minha filha não precisa conhecer essas pessoas, e eu posso protegê-la delas. Posso fazer o meu melhor para construir minha própria ideia de família, peça por peça. E mostrar como uma família de verdade deve tratar uns aos outros.”

