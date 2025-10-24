Sex, 24 de Outubro

POLÊMICA

Filha de Alec Baldwin, Ireland Baldwin diz ter cortado relações com ''familiares narcisistas''

''Tive uma infância solitária em vários momentos'', escreveu ela

Ireland Baldwin fez uma publicação nas redes sociais revelando mudanças na vida com a chegada dos 30 anosIreland Baldwin fez uma publicação nas redes sociais revelando mudanças na vida com a chegada dos 30 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Alec Baldwin e Kim Basinger, Ireland Baldwin fez um post em sua conta no Substrack relatando mudanças na vida com a chegada dos 30 anos. Uma delas é o corte de relações com parentes tóxicos. A moça, no entanto, não citou nenhum nome.

''Entro nos 30 com muito menos peso nos ombros'', escreveu a modelo, hoje mãe de uma menina. ''Esse peso veio da necessidade de continuar carregando meus familiares narcisistas, imprevisíveis e viciados, que eu achava que precisava ter na minha vida''.

Alec e Kim foram casados entre 1993 e 2002 e tiveram uma única filha. Quando se separaram, houve uma briga na justiça pela guarda de Ireland.

“Tive uma infância solitária em vários momentos, e é por isso que cresci sentindo que precisava conquistar certas pessoas da minha própria família”, escreveu. “Por alguma razão, a validação e o elogio delas eram muito significativos para mim. Nada foi mais libertador do que finalmente perceber o quão venenosas essas pessoas são. Então, entro nos meus trinta com o entendimento de que é assim que se quebram esses ciclos. Minha filha não precisa conhecer essas pessoas, e eu posso protegê-la delas. Posso fazer o meu melhor para construir minha própria ideia de família, peça por peça. E mostrar como uma família de verdade deve tratar uns aos outros.”

