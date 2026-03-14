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SAÚDE Filha de Amado Batista morre de câncer no intestino; veja 9 sintomas comuns da doença Lorena Batista estava internada em um hospital de Goiânia e desde o ano passado lutava contra o câncer

A filha de Amado Batista, Lorena Batista, morreu neste sábado aos 46 anos. A informação foi confirmada pela família pelas redes sociais. Lorena estava internada no Hospital São Francisco, em Goiânia, e desde o ano passado lutava contra um câncer sem especificar o lugar do tumor.

A mensagem de Albert Einstein para viver feliz: "Não podemos resolver um problema da mesma forma que o criamos."

Pelo Instagram, Amado Batista publicou uma homenagem à filha dizendo que a vida reserva “palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim”.

“Perder a minha querida e amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher”, escreveu o cantor.

A família confirmou a causa da morte ao portal Leo Dias. Segundo eles, Lorena "estava em tratamento contra um neoplasia no fígado, que já estava em metástase. Infelizmente não resistiu”.





Neoplasia é o termo médico usado para tumor e, que no caso de Lorena, já havia se espalhado para outras partes do corpo.

Câncer no fígado

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostram que este tipo de tumor é um dos que mais causa mortes em homens e mulheres no país. Os principais sintomas da doença são dor e inchaço abdominal, perda de peso inexplicada e icterícia (tonalidade amarelada na pele e nos olhos).

Segundo especialistas, esse tipo de câncer costuma ser “traiçoeiro”, visto que geralmente não causa sintoma. Quando os sinais aparecerem, o câncer já se encontra em uma fase tardia.

Tipos de câncer no fígado

O câncer de fígado pode ser de dois tipos: primário, quando começa próprio órgão, ou secundário, quando tem origem em outro órgão e a metástase atinge o fígado.



Entre os tumores primários, o mais comum é o hepatocarcinoma. Esse tipo de câncer aparece principalmente em pacientes com doença crônica no fígado, como cirrose e esteatohepatite. Médicos afirmam que pessoas com problema crônico no fígado devem ser avaliados, ao menos a cada seis meses.

Sintomas

Os sintomas do câncer de fígado podem incluir:

Perda inesperada de peso;

Falta de apetite;

Sensação de plenitude após uma refeição leve;

Náuseas ou vômitos;

Dor na parte superior do abdômen;

Inchaço ou acúmulo de líquido na barriga;

Pele e mucosas amareladas (icterícia);

Hematomas ou hemorragias;

Cansaço, sonolência e confusão mental.

Os exames de rotina desse grupo de risco incluem exames de sangue com provas de função do fígado, rastreio de um tipo de marcador tumoral e um ultrassom de abdômen. Se esses exames trouxerem alguma alteração sugestiva, são necessários exames adicionais como tomografia, ressonância magnética e laparoscopia para ajudar a confirmar o diagnóstico.

Prevenção e causas

Como a maioria dos tumores no fígado ocorre em decorrência de doenças crônicas pré-existentes no órgão, a melhor forma de prevenção é justamente prevenir as doenças crônicas do fígado.

Realizar um controle do peso, se alimentar de comidas saudáveis, reduzir o colesterol e triglicérides, além de prevenir o alcoolismo, também são algumas das alternativas para evitar a condição.

Tratamento

Em fase inicial, o tratamento é cirúrgico na grande maioria das vezes. Pode ser feita apenas a resseção de parte do fígado ou haver necessidade de um transplante. A chance de cura ultrapassada 90%. Para os casos avançado, há tratamento, mas não cura. A sobrevida média nesse estágio é de 12 a 18 meses.

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