Estados Unidos Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt decide morar com o pai, diz revista Segundo a "In touch", Shiloh tem, no entanto, uma ótima relação com a mãe

Shiloh Jolie Pitt, uma das filhas de Angelina Jolie e Brad Pitt, decidiu morar com o pai. Segundo a revista "In touch", a jovem, de 17 anos, se mudou para a mansão Los Feliz, na Califórnia, logo após ele ser derrotado pela atriz na Justiça dos Estados Unidos na longa batalha pela venda de uma vinícola na França.

A revista salienta que Shiloh tem uma ótima relação com Angelina, mas quis "mudar de ares", algo que deixou Brad "extasiado". Separados desde 2016, após 10 anos de relacionamento, os atores são pais de Maddox, de 22 anos; Pax, de 20; Zahara, de 19; Shiloh, de 17; e os gêmeos Knox e Vivienne, de 15 anos.

Batalha na justiça

Angelina Jolie e Brad Pitt brigavam na justiça, desde que se separaram, por uma vinícula que dividiam na França. Ele alegava que ela não poderia ter vendido a parte dela na propriedade sem tê-lo consultado. Em fevereiro, ele havia obtido vitória na Justiça da Europa, mas, agora, um tribunal de Los Angeles, segundo o advogado de Angelina, rejeitou cinco das sete alegações do ator.

"O juiz rejeitou a maioria das alegações do Sr. Pitt porque elas não têm base legal", afirmou o advogado de Jolie, Paul Murphy no comunicado enviado ao Entertainment Tonight. "O processo do Sr. Pitt nunca foi sobre uma disputa comercial; em vez disso, é sobre suas tentativas de encobrir abusos graves. Angelina realmente não nutre má vontade em relação ao Sr. Pitt e espera que ele agora pare seus ataques implacáveis e se junte a ela para ajudar sua família a se curar de suas dores em privado."

