alimentos Filha de Bárbara Evans passa por cirurgia depois de engasgar com amendoim Ayla, de quase dois anos, ainda precisou passar por um procedimento cirúrgico para retirar pedaços de amendoim do pulmão

Bárbara Evans compartilhou com seus seguidores, por meio de suas redes sociais, que sua filha, Ayla de um ano e oito meses, recebeu alta do hospital na manhã desta segunda-feira, após passar o final de semana no hospital depois de se engasgar com amendoim.

Na última sexta (8), a influenciadora digital notou que a filha estava com um chiado na respiração, após se engasgar com alguns pedaços de amendoim sem casca. Evans chegou a levar a garota em alguns médicos, porém todos disseram que poderia ser um princípio de asma ou bronquite. Não satisfeita com o diagnóstico, ela levou Ayla em sua pediatra que constatou que havia uma obstrução no pulmão.

No domingo (10), a menina precisou passar por um procedimento cirúrgico para retirar pedaços de amendoim do órgão. A cirurgia durou cerca de uma hora, porém Ayla precisou passar a noite no hospital em observação.

O engasgo é uma das principais causas de acidentes graves em bebês e crianças pequenas. Embora isso possa acontecer com uma infinita lista de alimentos, os alimentos com formato pequeno e arredondado oferecem os maiores riscos.

Entre os principais causadores de engasgo em crianças estão:

Pipoca;

Milho da pipoca;

Uva;

Morango;

Tomate cereja;

Azeitonas;

Balas.

Alimentos muitos secos como castanhas e amendoins também são grandes vilões. Pedaços de carnes e frangos, quando cortados em quadrados, e um pouco maiores do que as crianças estão habituadas a ingerir, também podem bloquear as vias respiratórias e causar o engasgo.

Cuidado no preparo dos alimentos

Uma grande parte de como evitar o engasgo nas crianças é no modo de preparar e servir a refeição. É importante que os pais sempre tentem cortar carnes, frangos, frutas em pedaços pequenos, ou em forma de palitos na espessura de um dedo mindinho, para se forem engolidos sem a mastigação necessária, eles não fiquem presos na garganta.

A salsicha do cachorro-quente, por exemplo, é um alimento que frequentemente causam engasgo, pois são cortados em formas arredondadas e as vezes grossa. Se sugados, sem a mastigação, elas podem entalar na garganta causando o engasgo. Neste caso, os pais devem cortar as rodelas em quatro pedaços pequenos

Líquidos ingeridos na mamadeira, como a água ou o leite, também podem causar engasgos dependendo da posição que o bebê ingere a bebida. Neste caso, é importante que os pais estejam atentos para não deixar o bebê em posições muito deitadas enquanto estão ingerindo líquidos.

Brinquedos pequenos, como peças de montagem e bonecos soltos, pilhas, baterias, moedas, botões e pedrinhas também estão entre os objetos que as crianças, principalmente até os dois anos, colocam na boca e podem se engasgar com elas.

O que é o engasgo

Apesar de parecer algo normal, o engasgo é a causa da morte de cerca de 3 mil pessoas por ano no Brasil. Além de provocar uma tosse incessante, se não for tratado pode causar uma asfixia causada pela obstrução das vias respiratórias e que pode fazer com que a pessoa tenha uma parada cardiorrespiratória, desmaie e levando ao óbito.

O engasgo nada mais é do que a resposta do organismo para tentar expelir um corpo que entrou “pelo caminho errado” na hora de engolir a comida. Esse erro é evitado graças a uma estrutura chamada epiglote, localizada atrás da língua, que funciona como uma válvula. Ela normalmente permanece aberta, para que o ar entre na traqueia e chegue aos pulmões. Mas, na hora de engolir, essa estrutura se fecha para que a comida não entre nas vias respiratórias, e sim no caminho para o estômago.

O que fazer nesses casos?

A forma mais utilizada para desengasgar uma pessoa é a manobra de Heimlich. Ela envolve uma pressão, realizada por uma outra pessoa que não esteja engasgando, na região da boca do estômago (região epigástrica) para ajudar o corpo a expelir o alimento, ou objeto, que esteja obstruindo a traqueia.

De acordo com o Ministério da Saúde, a outra pessoa deve se posicionar por trás da que está se engasgando e abraçá-la na região do abdômen. Nessa hora, uma das mãos deve permanecer fechada na área da boca do estômago, como formando um punho, enquanto a outra mão é posicionada sobre ela, comprimindo-a.

Então, é preciso realizar um movimento de gancho, empurrando a área da boca do estômago para dentro e para cima, como se fosse levantar a pessoa que está engasgando do chão. Isso deve ser feito repetidas vezes até que o alimento, ou objeto, seja expelido pela vítima. Em crianças, é necessário ajoelhar-se antes de dar início ao protocolo, para ficar na altura correspondente.

Entretanto, se for um bebê, com menos de um ano de idade, essa manobra não é aconselhada. Nesse caso, deve-se colocar o bebê de bruços em cima do seu braço, levemente inclinado para baixo, e fazer cinco compressões no meio das costas, na região entre as escápulas. Caso ainda assim o bebê não desengasgue, a pessoa deve virá-lo para cima e realizar mais cinco compressões sobre o osso que divide a região do peito, o esterno

Mesmo com as manobras, é importante que a emergência médica seja chamada para realizar os primeiros socorros com eficiência.

