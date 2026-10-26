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FAMOSOS Filha de Beyoncé impressiona ao tocar piano em show aos 14 anos; saiba quem é Blue Ivy Adolescente se apresenta ao lado de Jay-Z em Los Angeles e já acumula participações em turnês mundiais com a mãe, além de trabalho no cinema

Aos 14 anos, Blue Ivy Carter já desponta como um dos talentos mais expoentes nos Estados Unidos. Filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z, a adolescente — que tem um Grammy no currículo e já participou de turnês internacionais —voltou a chamar atenção ao acompanhar o pai ao piano diante de milhares de pessoas. A apresentação aconteceu na última sexta-feira (23), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, e terminou com aplausos, um abraço entre os dois e uma reverência do próprio rapper à filha.

Segundo a revista americana "Entertainment Weekly", Blue Ivy participou de duas músicas, "The story of O.J." e "Dead presidents", durante um dos shows da turnê "JAŸ-Z30", no último domingo (25), em celebração às três décadas de carreira de Jay-Z. O músico apresentou a filha à plateia como uma "artista de múltiplos talentos" e incentivou os fãs a aplaudi-la. Beyoncé também acompanhou o espetáculo, ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, suas antigas companheiras do Destiny's Child.

A participação ao piano não foi exatamente uma estreia. Em julho deste ano, Blue Ivy já havia dividido o palco com o pai durante uma apresentação no Yankee Stadium, em Nova York. A diferença é que, desta vez, a adolescente ganhou ainda mais destaque, acompanhando duas canções do repertório do rapper.

O talento musical da filha, aliás, já havia sido assunto de uma entrevista concedida por Jay-Z à revista americana "GQ", em março. Na ocasião, ele revelou uma particularidade: Blue Ivy tem ouvido absoluto, capacidade de identificar notas musicais sem precisar de uma referência, mas prefere aprender a tocar sozinha.

"Blue é uma pianista incrível, mas não nos deixa contratar um professor para ela. Não quer que isso se torne um trabalho. Mas ela tem ouvido absoluto", contou o rapper, acrescentando que a filha consegue aprender uma música simplesmente depois de escutá-la.

Quem é Blue Ivy Carter?

Nascida em 7 de janeiro de 2012, em Nova York, Blue Ivy Carter cresceu sob os holofotes desde os primeiros dias de vida. Sua chegada foi anunciada meses antes, quando Beyoncé revelou a gravidez durante uma apresentação no MTV Video Music Awards de 2011. A adolescente é a primogênita da cantora com Jay-Z e irmã mais velha dos gêmeos Rumi e Sir, nascidos em 2017.

Ainda bebê, ela já aparecia nos créditos de trabalhos musicais do pai. Sua voz foi incluída em "Glory", canção lançada por Jay-Z pouco depois de seu nascimento, na qual o rapper celebrava a chegada da filha.

Mas foi ao lado de Beyoncé que Blue Ivy conquistou um dos marcos mais expressivos de sua trajetória. Em 2021, aos 9 anos, ela venceu o Grammy de melhor videoclipe por "Brown skin girl", colaboração com a mãe e o cantor Wizkid. Tornou-se, na ocasião, a segunda pessoa mais jovem da história a ganhar uma estatueta da premiação, considerada o "Oscar da música".

Aos 11 anos, em 2023, passou a integrar apresentações da "Renaissance World Tour", de Beyoncé, participando de coreografias ao lado da mãe. A experiência marcou sua entrada em espetáculos de grande porte e a colocou diante de plateias de dezenas de milhares de pessoas. Dois anos depois, voltou a acompanhá-la na estrada durante a "Cowboy Carter Tour", participando de 32 apresentações.

A desenvoltura no palco, no entanto, não surgiu sem esforço. Na mesma entrevista à "GQ", Jay-Z fez uma distinção entre a facilidade natural da filha para a música e a dedicação exigida pela dança. Segundo ele, aprender coreografias representou um desafio maior para a adolescente.

"Ela se esforçou muito nisso, e me deixa orgulhoso saber que lutou por algo que realmente queria fazer. Acho que agora não vamos conseguir tirá-la daquele palco", afirmou o rapper.

Blue Ivy também já experimentou o cinema. Em 2024, aos 12 anos, estreou como dubladora ao emprestar sua voz a Kiara, filha de Simba e Nala, na versão original de "Mufasa: o Rei Leão", produção da Disney dirigida por Barry Jenkins. Beyoncé também participou do elenco de vozes, interpretando Nala.

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