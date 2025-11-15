A- A+

ESTADOS UNIDOS Filha de brasileiro, Mariska Hargitay, estrela de Law & Order, reflete, sobre a familia em filme Atriz, que só descobriu a verdade sobre sua paternidade na vida adulta, explora a trajetória de Jayne Mansfield em documentário premiado

Mariska Hargitay, estrela de Law & Order, estreou na direção de longas-metragens com o documentário "Minha Mãe Jayne", em que explora a vida de sua falecida progenitora.

No filme, que ganhou o prêmio de Melhor Primeiro Documentário no Critics Choice Documentary Awards, no último dia 9 de novembro, a atriz reflete sobre o impacto de Jayne Mansfield em sua família.

No recente Festival de Cannes, Mariska surpreendeu o público com a revelação de que o ex-Mister Universo Mickey Hargitay não é seu pai biológico.

Ela explicou que descobriu ser filha do brasileiro Nelson Sardelli aos 25 anos, cerca de 22 anos após a morte de sua mãe, Jayne, em um acidente de carro.

Quem é Nelson Sardelli?

Nelson Sardelli é um músico brasileiro de ascendência italiana. Ele atualmente tem 90 anos, é casado com uma mulher chamada Lorraine e mora em Las Vegas. Apresentava-se em navios de cruzeiro e já fez shows na Sydney Opera House e no Carnegie Hall, em Nova York.

Antes de conseguir um emprego como cantor e iniciar uma carreira no entretenimento, serviu no Exército. Sardelli fez participações em filmes como "Myra Breckinridge" (1970) e "Fake out" (1982).

Sardelli também ganhou o Golden Pillow Award, da International Entertainer School of Las Vegas, em 2008.

Em 1962, Jayne, mãe de Mariska, se separou de Mickey Hargitay. Ela namorou Nelson Sardelli entre 1963 e 1964. Jayne e Mickey se reconciliaram em 1964, antes do nascimento de Mariska. A atriz e o pai biológico mantêm um relacionamento próximo.

Nelson Sardelli tem outras três filhas. Uma delas morreu em 2001. As outras duas meias-irmãs de Mariska Hargitay participaram do documentário "My mom Jayne".

