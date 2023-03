A- A+

dor crônica Filha de Bruce Willis compartilha tratamento para dor crônica: "Assustador e doloroso" Tallulah lida com esse diagnóstico "há alguns anos"

Tallulah Belle Willis, de 28 anos, filha caçula de Bruce Willis e Demi Moore, compartilhou em seu perfil no Instagram, neste domingo, seu processo de tratamento para dor crônica. Segundo a atriz, ela lida com esse diagnóstico há "alguns anos".

"Tenho lidado com isso nos últimos anos e é realmente assustador, difícil e doloroso. Tenho certeza que não estou sozinha, o que também significa que vocês não estão sozinhos, meus companheiros ansiosos!", disse Tallulah.

Na foto, ela parece estar com uma espécie de "curativo" no rosto, na região da mandíbula. Uma seguidora comentou na publicação, a perguntando o que ela estaria usando. Tallulah respondeu que se tratava de um adesivo de calor da "ThermaCare". Além do adesivo, a atriz também segura um pacote de biscoitos de cheddar.

Seguidores deram algumas sugestões para o tratamento de Tallulah. "Injeções de botox ajudam. Assim como a acupuntura. Espero que você se sinta bem logo", disse um. "Eu tinha muito isso até que fiz um protetor de dente para usar à noite. Parei de moer, minha mandíbula se recuperou quase imediatamente e minhas enxaquecas pararam", compartilhou outra.

Veja também

bbb 23 BBB 23: Marido de Aline Wirley é criticado por declaração para a esposa nas redes sociais