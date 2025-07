A- A+

Famosos Filha de Bruce Willis e Demi Moore abre o coração sobre transtorno alimentar: 'Eu não me valorizava' Tallulah Willis detalhou a luta contra a anorexia por meio de uma postagem no Instagram

Tallulah Willis, filha de Demi Moore e Bruce Willis, abriu o seu coração em uma declaração emocionante sobre a sua batalha contra a anorexia e as consequências que viveu com o transtorno alimentar.



A artista de 30 anos divulgou um relato no Instagram, onde compartilhou fotos do período em que esteve internada em uma clínica no Texas, nos Estados Unidos, durante o verão de 2022.

“Eu quero falar sobre quando eu estava ficando careca por causa da minha anorexia severa”, começa o texto.

Ela relembrou uma época quando perdeu tanto cabelo e precisou usar dezenas de presilhas para segurá-lo.

“Por muito tempo na minha vida, eu enxergava aqueles espaços de pele visíveis entre os fios como um distintivo de honra. ‘Eu estava doente o suficiente para fazer você perceber'”, falou.

Para ela, o desabafo serve como uma forma de alerta para aqueles que estão passando por algo parecido.

“Decidi cortar algumas fotos porque esse não é o momento para exibir como quase morri de fome (publicamente!), mas acho que elas servem como ferramenta de aprendizado”, diz.

“Procurei fotos do ‘depois’ dos últimos meses e sorri o tempo todo. Estas são da primavera deste ano. Eu não tinha ideia de como um coque grande podia ser reconfortante, de como é sexy sentir o cabelo balançar um pouco enquanto você caminha.”

Tallulah está ciente que o processo não terminou, mas mostra estar disposta a enfrentar quaisquer adversidades.

“Eu não me valorizava nem valorizava minha saúde, mas sou uma das sortudas que conseguiu chegar do outro lado. Tornei meu transtorno público e agora sinto que também devo tornar minha recuperação pública.”

“Quero curar, abraçar e acalmar toda mente ocupada que ainda está sofrendo. Continuem. Amo vocês”, completou a filha dos ídolos de Hollywood.





Em 2023, Talullah já havia mencionado o transtorno alimentar em entrevista para a Vogue.

“Nos últimos quatro anos, sofri de anorexia nervosa, algo que relutei em comentar porque, depois de ficar sóbria aos 20 anos, restringir alimentos parecia o último vício ao qual podia me agarrar”, declarou.



