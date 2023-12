A- A+

NÃO PEGOU BEM Filha de Didi vira coach, é criticada por fala sobre produtividade e rebate: "Falo do que vivi" Em palestra, Lívian Aragão questionam o fato de, mesmo com 24 horas, algumas pessoas não conseguirem "sair do lugar"

A filha de Renato Aragão (o Didi Mocó), Lívian Aragão, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira (15). Isso após um trecho de uma palestra realizada por ela no final de novembro viralizar, recebendo inúmeras críticas dos internautas.

No vídeo, a coach motivacional reflete sobre produtividade."Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar?", questionou.

“O nome disso é produtividade. É como você dá conta do seu tempo. Porque o sol nasce para todo mundo. Então o que a gente faz com essas 24 horas que temos no nosso dia?", completou a influenciadora”, complementou a influenciadora.



As observações de Lívian não repercutiram bem entre os internautas. Alguns destacaram que a coach esqueceu de levar em conta seus privilégios como filha de uma pessoa famosa ao falar na palestra.

“Isso aí guerreira! Tão lindo ouvir isso de alguém que veio do nada”, ironizou a influenciadora Mai Purper, no X (antigo Twitter). “As 24 horas de quem nasceu milionária e as de quem tem que vender o almoço pra comprar a janta, são bem diferentes”, ponderou um perfil identificado como Anna Valverde.

Resposta

Lívian rebateu as críticas nos comentários de sua publicação no Instagram. Em um dele, um usuário escreveu: “Parei de assistir quando disse que o sol nasce pra todo mundo. Sai da tua bolha rica". A filha do intérprete de Didi responde: “Aproveita e para de seguir também, beijo”.

Em outro momento, a coach tentou explicar sua linha de raciocínio. “Não culpo ninguém no meu vídeo. Quem sou eu pra apontar dedos pra alguém? E, sim, todos temos 24h no nosso dia, inegavelmente. Mas cada um tem sua vida e, dentro de suas proporções, faz o que quer com esse tempo. Meu intuito é explicar que as pessoas devem ir atrás do que querem, terem metas, etc", disse.

“E é sobre administrar seu tempo. Isso que falo na minha palestra. Acredito que não tenha ficado tão explicado no corte, já que é apenas um fragmento de uma palestra... Não venho ofender ninguém e falo do que vivi. E você tem razão, 'cada um com seu cada um com seu cada qual”, explicou.

Veja também

Matthew Perry Matthew Perry morreu por 'efeitos agudos de quetamina'