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LUTO Filha de Gerson Brenner relembra momento especial com o pai O ator morreu nesta segunda-feira, 23, aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos

A influenciadora Vica Brenner, filha do ator Gerson Brenner, homenageou o pai na madrugada desta terça-feira, 24, ao publicar um raro vídeo em família em seu perfil no Instagram. Nas imagens, Vica e Gerson estão em um veículo adaptado. "Olha quem está tirando onda de carro!", brincou a influenciadora, filmando o sorriso do pai.

O ator morreu nesta segunda-feira, 23, aos 66 anos. Segundo a TV Globo, ele faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, no Hospital São Luiz, no Itaim, zona sul de São Paulo, onde estava internado desde o último dia 16 com um quadro de sepse.

Brenner, que foi um dos galãs da TV Globo nos anos 1990, ficou conhecido por papéis em Rainha da Sucata e Corpo Dourado, sua última novela. O ator teve a carreira interrompida após ser baleado na cabeça durante um assalto na Rodovia Ayrton Senna, no Rio de Janeiro, em 1998.

O projétil que feriu o ator durante o assalto atravessou o lado esquerdo do cérebro. Houve perda de massa encefálica e funções importantes, como fala e locomoção, foram comprometidas. No dia do crime, Brenner seguia para o Rio de Janeiro para uma gravação na TV Globo. Ele tinha, na época, 42 anos.

Ainda em suas redes sociais, Vica lamentou a morte do pai. "É o fim do caminho. Estou sentada na poltrona do ônibus, indo para uma viagem não programada. Diferente do entusiasmo, o que eu sinto é a falta", escreveu a influenciadora em seu perfil no Instagram.

"A cada minuto que durmo, acordo 40 [segundos]. E, enquanto estou acordada, me sinto ridiculamente lúcida ao ponto de entender que não daria para viver tudo o que eu sonhei nessa vida. Sempre me faltaria o sonho de ser a menina do meu pai, de ganhar colo, de ser filha", continuou.

"Agora... agora é o fim do caminho. Ele nunca mereceu percorrê-lo numa cadeira de rodas. Inclusive, espero que esteja correndo agora. É o começo de um novo caminho. Seja lá qual for a missão dele nessa terra, acabou. Ele conseguiu. O cara mais forte que já existiu. Que conversava pelo olhar. Palavras eram desnecessárias perto da transparência dos seus olhos. Vou morrer de saudades... principalmente de tudo o que não vivemos", finalizou.

Velório

O velório de Gerson Brenner será realizado nesta quarta-feira, 25, das 9h às 12h, no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo. Na sequência, o corpo será encaminhado para cremação, marcada para as 13h, no Crematório Vila Alpina, na mesma região.

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