Filha de Glória Pires rebate críticas por expor mansões da família: "Somos ricos"

A- A+

A filha da atriz Glória Pires e do cantor Orlando Morais rebateu as críticas de internautas a vídeos em que ela exibiu, pela plataforma TikTok, detalhes de residências de luxo da família em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, e em Brasília.



As gravações de Antonia Morais somaram milhões de visualizações e comentários — boa parte deles elogiou a decoração das mansões, mas outros muitos se queixaram de uma suposta ostentação da condição de vida do clã.

Alguns internautas citaram que a exposição da vida de luxo da família era desnecessária. Em entrevista à "Folha de S. Paulo", Antonia Morais afirmou não se importar com as críticas.

— Temos mesmo uma condição financeira muito boa. É verdade que somos ricos e não foi dinheiro roubado — ressaltou. — Não liguei para o que falaram. Foi um dinheiro trabalhado. Eles [Gloria Pires e Orlando Morais] ralam desde muito cedo.



Na entrevista, Antonia também afirmou que, seus críticos "fossem mais animados com a vida que levam", ainda que longe dos padrões dos Morais, "as coisas seriam diferentes".

— As pessoas têm que curtir um pouco mais a vida. Tem que levar as coisas menos a sério, sabe? O TikTok é um lugar de leveza e acho que não tem nada de errado eu querer mostrar a minha casa. Mostrei e está tudo certo — disse.

Veja também

SHOW Por rejeição em hotéis na Argentina e no Uruguai, Roger Waters seguirá hospedado em São Paulo