CELEBRIDADES Filha de Jamie Foxx fala sobre recuperação do pai: 'Estava jogando pickleball ontem' O ator é adepto do esporte, jogado em quadra com raquetes semelhantes à de frescobol; Corinne Foxx também reclamou da abordagem da mídia

Corinne Foxx fez um novo post nesta sexta-feira (12) sobre a saúde do pai, o ator Jamie Foxx, que foi internado depois de ter um "colapso", quando sofreu uma tentativa de golpe aplicada por membro da equipe do filme "Back in action".

Em um story de seu perfil no Instagram, Corinne disse que seu pai "estava fora do hospital há semanas" e que até "estava jogando pickleball ontem". O ator é adepto do esporte que mais cresce nos Estados Unidos, frequentemente descrito como uma mistura de tênis e pingue-pongue (para os brasileiros, a raquete lembra às de frescobol).

O ator é um dos maiores entusiastas do pickleball, e tem sua própria linha de raquetes. Ele compartilhava frequentemente vídeos jogando e treinava com Matt Manasse, o "treinador das estrelas", como o astro de "Friends" Matthew Perry.

Corinne também reclamou da postura da mídia em relação ao seu pai: compartilhando uma manchete que dizia "Entes queridos de Jamie Foxx se preparam para o pior". "Triste ao ver como a mídia está descontrolada", escreveu a atriz, agradecendo o apoio dos fãs e informando que tem "um grande anúncio para semana que vem".

