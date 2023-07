A- A+

CELEBRIDADES Filha de Jamie Foxx publica foto, mas dúvida sobre causa da internação persiste; entenda Fãs do astro de Holywood cobram esclarecimentos do artista, que permaneceu três meses em hospital, antes de ir para clínica de reabilitação

Filha do ator Jamie Foxx, a também atriz Corinne Foxx publicou uma foto ao lado do pai, pela primeira vez desde que o astro de Holywood deixou uma longa internação de três meses. A artista de 29 anos escreveu, por meio do Instagram, que está "orgulhosa" pela figura paterna, e manteve o mistério acerca do problema de saúde que ele vinha enfrentando. A família decidiu que não tratará desse assunto publicamente, pelo menos por enquanto.

Fãs do ator lamentam, por meio das redes sociais, que ninguém tenha dado explicações mais detalhadas sobre o que de fato ocorreu — e qual o estado de saúde de Jamie Foxx hoje. Na última quinta-feira (20), o americano postou uma foto para divulgar uma marca, por meio do Instagram. Foi a primeira vez que ele surgiu publicamente após passar três meses num hospital. E nada de qualquer explicação acerca de sua saúde.

"Não entendo porque você ainda não falou com seus fãs? Você costumava conversar conosco o tempo todo. Isso não faz nenhum tipo de sentido", reclamou uma admiradora do ator, por meio das redes sociais. Outro internauta criticou a alta quantidade de pessoas criticando o fato de ele se manter em silêncio sobre o assunto. "Se você realmente é fã dele, você não estaria o assediando aqui na caixa de comentários. Apenas respeite sua privacidade e o apoie assistindo a seus filmes e ouvindo suas músicas", sugeriu um seguidor de Jamie Foxx.





O que aconteceu com Jamie Foxx?

Jamie Foxx foi internado, em abril deste ano, com um "colapso" após ter sofrido uma tentativa de golpe por um colega da equipe do filme "Back in action", produzido por ele. No local onde passou mal, o artista desmaiou, "perdeu todos os sentidos", como relataram colegas, e precisou ser reanimado. Segundo fontes próximas, Jamie vinha lidando com um conturbado ambiente de trabalho. O ator chegou a demitir quatro membros da equipe. No elenco do longa, está também Cameron Diaz, longe do cinema há nove anos.

Jamie Foxx ficou mais de um mês internado em Atlanta. Em seguida, foi transferido para um centro de reabilitação em Chicago, onde recebeu visitas da família e de amigos. À época, sua filha Corinne e seu amigo Dave Brown foram vistos visitando o artista na instalação. O artista preferiu não expor o caso publicamente, e pediu que os amigos e familiares o respeitassem.

