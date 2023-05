A- A+

CELEBRIDADES Filha de Juliano Cazarré vai passar por nova cirurgia no coração: "Conto com as orações de vocês" A pequena Maria Guilhermina nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, que é uma cardiopatia congênita

A filha do ator Juliano Cazarré, de 42 anos, vai passar por uma nova cirurgia no coração nesta segunda-feira (22). A informação foi compartilhada nas redes sociais por ele e a mulher, a stylist Letícia Cazarré, de 38, neste domingo.



A filha mais nova dos dois, Maria Guilhermina, completou 11 meses neste final de semana. A pequena nasceu com uma condição de saúde rara, chamada Anomalia de Ebstein.

"Amanhã [nesta segunda-feira], eu e Guilhermina vamos para São Paulo para mais um procedimento simples) no coraçãozinho dela. Conto com as orações de todos vocês!", escreveu Letícia em postagem no story do Instagram.

Juliano e Letícia também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Trata-se de uma cardiopatia congênita, doença que afeta a a válvula tricúspide, responsável por separar o átrio direito do ventrículo direito do coração. Essa estrutura é considerada a "porta de entrada" do coração, já que permite que o sangue venoso (que já oxigenou o organismo) retorne ao órgão. O sangue entra pelo átrio direito, passa pela válvula tricúspide, vai para o ventrículo direito, onde é bombeado para o coração para ser oxigenado novamente.



Na anomalia de Ebstein, a válvula tricúspide fica abaixo do normal, já "dentro" do ventrículo direito. Isso faz com que uma porção do ventrículo se torne parte do átrio, fazendo com que o átrio direito aumente de tamanho e não funcione adequadamente. Além disso, as estruturas da válvula tricúspide têm formato anormal, o que pode levar ao refluxo de sangue para o átrio.

