katy perry Filha de Katy Perry e Orlando Bloom rouba a cena durante viagem espacial da mãe Daisy Dove Bloom, de quatro anos, fez rara aparição pública no evento

Nesta segunda-feira, Katy Perry viajou ao espaço com uma tripulação totalmente feminina.

Durante 10 minutos, a estrela pop participou de uma jornada emocionante que certamente entrará para a história.

No entanto, foi sua filha com Orlando Bloom, Daisy Dove Bloom, quem roubou a atenção durante o desembarque da nave.

A menina, que nasceu em agosto de 2020, foi com a família presenciar o feito incrível e emocionou os fãs com sua simpatia e emoção pela mãe.

Para a ocasião, e muito fiel ao estilo de Katy Perry, a menina usou um extravagante traje prateado de astronauta.

FOFA! Daisy, filha de Katy Perry, está presente no lançamento do foguete da Blue Origin para o espaço. pic.twitter.com/fQUXCTgc3R — Tracklist (@tracklist) April 14, 2025

Assim que a cápsula começou a descer, todas as câmeras se voltaram para Daisy, que observou sua mãe voltar à Terra com um sorriso e uma excitação genuína evidente nos olhos.

Como um gesto para a filha, ao desembarcar da nave, Katy Perry ergueu uma margarida (Daisy, nome da menina, em inglês), fazendo com que ela abrisse um sorriso ainda maior.

“Essa experiência é a segunda melhor coisa depois de ser mãe”, comentou a cantora numa coletiva de imprensa após o desembarque.

“ Por isso foi difícil para mim ir, porque todo o meu amor está lá, e eu tenho que me entregar e confiar que o universo cuidará de mim e protegerá a mim, minha família e minha filha. Estou cheia de alegria por ter recebido o presente de ser mãe, e ir para o espaço é incrível. Eu queria ser um exemplo de coragem, dignidade e bravura”, acrescentou.

Orlando Bloom e Katy Perry sempre tiveram muito zelo com a privacidade da pequena Daisy, mas esta não foi a primeira vez que a menina e seus cachos dourados ganharam destaque em eventos envolvendo a cantora.

Em 2023, no final de sua temporada de shows em Las Vegas, Katy apresentou oficialmente sua filha aos fãs no palco. Pouco antes de começar a cantar seu hit de 2008, "Hot n’ Cold", ele parou um momento para agradecer à garotinha.

"Daisy, eu te amo muito. Você é minha melhor amiga, então estou feliz que você esteja aqui. Vou cantar uma música que acho que você conhece. É de 2008, e a mamãe era meio selvagem naquela época", disse ela.

Enquanto a mãe dava o recado, Daisy aparecia nos telões, sem demonstrar nenhum medo e dando um grande sorriso, apesar da pouca idade.

Na ocasião, a menina usava um vestido da Minnie e fones de ouvido protetores cor-de-rosa.

Mais tarde, os fãs que estavam presentes no show puderam capturar imagens carinhosas de Orlando Bloom e Daisy ao lado do palco, dançando as músicas que Katy cantou ao vivo.

Desde então, os fãs sempre aguardam por novas aparições públicas da menina.

