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CELEBRIDADES Filha de Kim Kardashian e Kanye West assusta seguidores com clipe macabro em escola abandonada Para fãs, novo trabalho de North West sugere frustração com alta expectativas dos pais famosos

Filha adolescente de Kanye West e Kim Kardashian, North West espantou muita gente com o clipe de seu novo single, “Aishite”. Lançado na quinta-feira, o vídeo mostra a jovem de 13 anos com maquiagem macabra e dentes pretos em um escola abandonada. Dançando entre salas vazias e corredores escuros num clima de terror gótico, ela provocou estranhamento entre seus seguidores.

Os figurinos também reforçam o contraste entre o mundo infantil e o horror adulto: um vestido preto curto, de gola branca, e outro branco e rosa, com saia de tule e botas até os joelhos. Os cabelos aparecem presos em duas maria-chiquinhas azuis.

O clipe gerou especulações e comentários alarmantes sobre o conteúdo da letra da música, que fala sobre a sensação de se sentir traído: “Ain’t nobody finna save me / And it’s drivin’ me crazy / Can’t escape ’cause they chase me / Just love me, everyone betrays me” ("Ninguém vai me salvar / E isso tá me deixando louca / Não consigo escapar porque eles me perseguem / Só me ame, todo mundo me trai").





Alguns viram nas palavras da artista um pedido de ajuda, outros um desabafo sobre as supostas expectativas excessivas dos pais famosos. Além disso, a faixa sampleia a música “Love Me, Love Me, Love Me”, da japonesa Kikuo, sucesso nas redes que costuma ser associada a temas como pressão, dependência emocional e expectativas familiares.

Crescendo sob os holofotes desde o nascimento, North tenta se firmar como artista e sair da sombra dos pais famosos. Seu pai, Kanye West, um dos nomes mais controversos do hip-hop americano, tem protagonizado episódios públicos de comportamento errático nos últimos anos. Kim Kardashian, por sua vez, também já foi alvo de críticas por permitir que a filha adotasse precocemente elementos de estilo associados a adolescentes mais velhas, como piercings e maquiagens.

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