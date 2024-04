A- A+

Famosos Filha de Kurt Cobain e Courtney Love, Frances Bean herdou fortuna, casou duas vezes e superou vícios Dedicada às artes visuais atualmente, como pintura e desenho, ela cuida do legado do pai, embora tenha admitido em diversas ocasiões que não gosta das músicas do Nirvana

Leia também

• Courtney Love diz que perdeu papel em 'Clube da luta' depois de rejeitar proposta de Brad Pitt

• Guitarras de Eric Clapton e Kurt Cobain vão a leilão nos EUA

• Processo de bebê de 'Nevermind' contra Nirvana ganha fôlego após nova decisão na justiça

A intuição a impulsionou a viver intensamente. Não importa o quanto ela tente, Frances Bean Cobain não consegue escapar do seu sobrenome. E isso aconteceu desde o minuto zero de sua existência. E a única descendente de Kurt Cobain e Courtney Love já era famosa antes de nascer, com síndrome de abstinência, em 18 de agosto de 1992. A trágica ausência física do pai é marcada, porém, pela presença inevitável do fardo e da fama de um legado impossível de silenciar.

Quando o líder do Nirvana suicidou-se em 5 de abril de 1994 , poucos meses depois de completar 27 anos, ele deixou um marco na história do rock. “Não suporto a ideia de Frances se tornar uma roqueira sinistra, miserável e autodestrutiva como eu me tornei. (...) A vida dela será muito mais feliz sem mim”, escreveu seu pai na nota de suicídio que encontraram com ele. Foi assim que Frances, com apenas 20 meses no mundo, assumiu precocemente o legado de um dos mais transcendentes artistas do rock do final do século.

A jovem, que declarou a um podcast que se sentia “culpada por ter herdado um patrimônio de alguém que nunca conheceu”, tem hoje 31 anos e, após um período de instabilidade emocional, um divórcio escandaloso e uma luta fervorosa contra os vícios, preferiu se afastar dos holofotes da mídia e se dedicar à proteção do trabalho do pai.

O significado do seu nome

Kurt Cobain e Courtney Love nomearam sua pequena Frances Bean inspirados em duas de suas referências: a compositora escocesa Frances McKee, vocalista do The Vaselines (uma das bandas favoritas de Kurt) e Frances Farmer, proeminente atriz americana dos anos 1930. A curiosidade de seu nome do meio, Bean, é uma excentricidade que remonta a uma lembrança de Cobain, que, ao ver o primeiro ultrassom de sua filha, a definiu como um "feijão" ("bean", em inglês).

Quando ela era apenas um bebê, Frances ganhou as manchetes depois que se espalharam rumores de que sua mãe usou heroína durante a gravidez. Embora em setembro de 1992 o casal tenha comparecido ao MTV Video Music Awards e negado as acusações, nesse mesmo ano Frances Bean foi deixada aos cuidados da tia materna. A questão foi resolvida judicialmente, quando ela ainda nem havia completado o primeiro ano. Em 1º de abril de 1994, Frances visitou seu pai no Exodus Recovery Center, um centro de reabilitação em Los Angeles destinado ao tratamento de vícios, sem saber que esse encontro seria seu último. Três dias depois, Cobain suicidou-se com um tiro certeiro.

A instabilidade da mãe obrigou Frances a transitar entre diferentes tutores, e ela ficou hospedada em 27 casas diferentes, mas principalmente morava entre a fazenda da avó paterna em Washington e o hotel Chateau Marmont, na Califórnia, onde se hospedou com a mãe. Em 2003, Love perdeu a custódia da filha após uma prisão por tentativa de roubo, overdose de drogas e ameaças de suicídio.

A cantora recuperou Frances depois de passar um tempo na reabilitação, mas em 2009 ela a perdeu novamente pela terceira vez. Os dias de Frances foram divididos, na época, entre Seattle e Los Angeles, enquanto Love lutava contra seus próprios demônios. Durante esses anos, estiveram muito presentes seus padrinhos, Michael Stipe e a atriz Drew Barrymore.

Longe do passado

Apesar de sua linhagem, Frances Cobain sempre procurou ficar longe de seu passado. Com um enorme fardo sobre os ombros, deu as primeiras entrevistas aos 13 anos, nas quais teve que se referir à morte do pai e às internações da mãe. Longe dos palcos, a filha de Cobain rejeitou os papéis que lhe foram oferecidos no cinema para estrelar a saga Crepúsculo e interpretar a Alice, de Tim Burton.

Em 2006, começou sua carreira como modelo e posou para a revista Elle vestindo pijama e um casaco marrom que seu pai havia usado na cerimônia de casamento no Havaí em 1992. Dois anos depois, ela apareceu vestida de Eva Perón na publicação Harpers Bazaar e, em 2017, filmou uma campanha para Marc Jacobs. Como prova de que o humor cura todas as feridas, seu aniversário de 16 anos teve uma comemoração temática focada no suicídio, algo que foi aprovado pelo Love. Aos 18 anos, ela recebeu mais de um terço da herança de Kurt e tornou-se responsável pela gestão da marca e dos direitos de imagem do Nirvana.

Para não limitar a sua ambição artística, no início de 2010, ela escolheu o pseudônimo Fiddle Tim (Violin Tim) para expor alguns trabalhos em uma galeria independente em Los Angeles. Dois anos depois, escolheu a música “Black”, dos The Jesus and Mary Chain, para fazer parte de uma exposição coletiva em que participou pela primeira vez em seu nome, aos 20 anos. Em 2018 ela revelou em suas redes sociais que passou por problemas de dependência, mas que conseguiu se reabilitar: “ Sinto-me transcendental aqui e agora, porque estou comemorando meu segundo ano sóbria”, compartilhou com seus seguidores.

“É uma batalha diária, lidar com toda dor, caos, tragédia e coisas fodidas que acontecem ou vão acontecer. A autodestruição, o uso de substâncias e a ausência de dor são alternativas muito mais atraentes. Mas sem dúvida a decisão de estar presente no momento é a melhor que já tomei, tanto para mim como para quem está ao meu redor”, refletiu ela, pronta para embarcar em uma etapa mais saudável.

Dois casamentos e um divórcio na mídia

A vida amorosa de Frances foi cheia de altos e baixos. Ela se casou com o músico Isaiah Silva, cantor e guitarrista do The Eeries, em 2014 e se divorciou dois anos depois. Foi a revista People que confirmou, em 2016, que ela havia pedido o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. Na época, Frances afirmou que Silva não deveria ter direito a nenhum dinheiro do patrimônio de seu pai, avaliado em US$ 450 milhões . Durante a amarga disputa de separação, o casal chegou a um acordo, e Frances perdeu a icônica guitarra Martin D-18E que Kurt Cobain usou durante sua lendária apresentação no MTV Unplugged, com o Nirvana, em 1993.

Divorciada de Isaiah Silva, mais tarde ela teve um relacionamento com Matthew Cook, vocalista do The Ceremonies. Embora esse relacionamento também tenha chegado ao fim, Frances reencontrou o amor com um famoso skatista americano: Riley Hawk. Segundo os documentos acessados pelo portal de notícias TMZ, o casal obteve a certidão de casamento no dia 7 de outubro de 2023. A cerimônia foi oficiada por Michael Stipe — cantor do REM —, padrinho de Frances.

Dedicada às artes visuais (pintura e desenho são as suas paixões) e salvaguardando o legado do pai (embora tenha admitido em diversas ocasiões que não gosta da música dos Nirvana), Frances mantém os pés no chão e hoje decide abrigar-se dos holofotes mediáticos.

Veja também

BBB 24 "Me perguntam quem vai ganhar o BBB 24", diz Marcos Veras, sobre sucesso de quadro de humor