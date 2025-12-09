Filha de Leonardo atualiza quadro de saúde do pai, internado por desidratação
A informação foi divulgada pela família do sertanejo no Instagram
O cantor Leonardo, de 62 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia, na segunda-feira, 8, após um quadro de desidratação. A informação foi divulgada pela família do sertanejo no Instagram.
Nos Stories, Jéssica Beatriz, filha de Leonardo, respondeu a perguntas sobre o estado de saúde do pai e publicou um print de uma conversa com uma pessoa que ela chama de "tia", buscando atualizações sobre o cantor. "Desidratou, mas já está no soro", disse a pessoa na mensagem.
A esposa, Poliana Rocha, acompanha o cantor no hospital. Pela manhã desta terça-feira, 9, ela compartilhou uma imagem de "bom dia" diretamente do quarto, indicando que ele ainda não recebeu alta.
O Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor para mais informações sobre seu quadro e aguarda retorno.