famosos

Filha de Leonardo atualiza quadro de saúde do pai, internado por desidratação

A informação foi divulgada pela família do sertanejo no Instagram

O cantor Leonardo, de 62 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein em GoiâniaO cantor Leonardo, de 62 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Leonardo, de 62 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia, na segunda-feira, 8, após um quadro de desidratação. A informação foi divulgada pela família do sertanejo no Instagram.

Nos Stories, Jéssica Beatriz, filha de Leonardo, respondeu a perguntas sobre o estado de saúde do pai e publicou um print de uma conversa com uma pessoa que ela chama de "tia", buscando atualizações sobre o cantor. "Desidratou, mas já está no soro", disse a pessoa na mensagem.

A esposa, Poliana Rocha, acompanha o cantor no hospital. Pela manhã desta terça-feira, 9, ela compartilhou uma imagem de "bom dia" diretamente do quarto, indicando que ele ainda não recebeu alta.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do cantor para mais informações sobre seu quadro e aguarda retorno.
 

