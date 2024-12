A- A+

A influenciadora Maíra Cardi revelou na última sexta-feira, 27, que sua filha Sophia, de 6 anos, foi diagnosticada com o Transtorno do Processamento Sensorial (TPS).



A condição ocorre quando o sistema nervoso não interpreta os estímulos sensoriais de maneira eficiente. Dessa forma, estímulos como luzes, cheiros e sons são capazes de sobrecarregar o cérebro ou o atingirem de forma lenta.





Segundo a empresária, a criança sempre apresentou uma enorme sensibilidade auditiva e tinha dificuldades para dormir. "Eu punha 'touquinha' porque ela 'arrancava os cabelos' de tanto nervoso que não conseguia dormir. Contratei uma profissional do sono para saber o que fazer. Estávamos exaustos", desabafou a mãe em um vídeo publicado no TikTok.

De acordo com Maíra, uma solução só foi encontrada após a consulta com um médico especializado, que diagnosticou a criança com hipersensibilidade sensorial ao som e à luz. No relato, a influenciadora também revelou que a filha apresentava outros sintomas, como um olfato mais apurado do que o normal e uma sensibilidade extrema na pele.

"Eu achava que era uma frescura, e agora, descobrindo que é uma hipersensibilidade sensorial, muda a minha abordagem com ela, muda a minha paciência com ela, muda o tratamento que ela vai iniciar", confessou.

Sophia é filha de Arthur Aguiar, ator e ex-BBB que foi casado com Maíra Cardi entre 2017 e 2022. A influenciadora também é mãe de Lucas, de 23 anos, e está grávida do seu primeiro filho com Thiago Nigro, o Primo Rico.

