A- A+

Música Filha de Marcelo Fromer emociona plateia no primeiro show do reencontro dos Titãs Alice Fromer cantou 'Toda cor' e 'Não vou me adaptar' ao lado dos amigos do pai

Uma participação especial no primeiro show da turnê de reencontro dos Titãs, que aconteceu nesta quinta-feira (27), na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, emocionou o público que estava no local. Alice Fromer, filha do guitarrista Marcelo Fromer, subiu ao palco para cantar duas músicas com os amigos do pai. As canções escolhidas foram "Toda cor" e "Não vou me adaptar".

Marcelo Fromer fez parte dos Titãs desde o início da banda até 2001, ano em que morreu atropelado por um motoqueiro quando atravessava a Av Europa, em São Paulo. Na ocasião, o motociclista prestou socorro mas fugiu após a chegada do resgate.

Veja também

Famosos Leonardo DiCaprio e ex mantêm guarda compartilhada de cadela adotada; conheça o animal