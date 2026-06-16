A- A+

FAMOSOS Filha de Marcos Paulo e Renata Sorrah ganha homenagem da mãe ao completar 45 anos: "Tenho orgulho" Atriz compartilha registros inéditos nas redes sociais, destaca trajetória na medicina, atuação voluntária e mostra momentos familiares

Renata Sorrah usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para homenagear a filha, Mariana Simões, que completou 45 anos. A atriz compartilhou um álbum com imagens de diferentes momentos da vida da médica, incluindo registros da infância, fotografias mais recentes e uma lembrança ao lado do pai, o ator Marcos Paulo, morto em 2012.

Nas fotos publicadas no Instagram, Mariana aparece ainda bebê no colo da mãe, em cliques familiares ao longo dos anos e também durante sua atuação na área da saúde. Numa das imagens, ela posa ao lado dos pais quando ainda era criança.

Na legenda da publicação, Renata fez uma declaração carinhosa à filha e destacou sua trajetória profissional. "Hoje é aniversário da Mariana, minha filha tão querida, a mais linda e maravilhosa do mundo. Eu nem me lembro de como era a vida antes da Mariana. Ela trouxe muita alegria! Desde sempre, ficou claro que a sua missão era cuidar do próximo. Tenho orgulho da médica dedicada, competente e generosa que ela é".

A atriz também elogiou o trabalho social desenvolvido pela filha à frente do Instituto Kindala, organização voltada ao atendimento de populações com acesso limitado à assistência médica.

"Ela idealizou o Instituto Kindala, uma organização criada pra reunir profissionais da saúde que oferecem atendimento voluntário a comunidades com acesso limitado à assistência médica. Tenho orgulho dessa iniciativa tão bonita, que transforma e ajuda a vida de tantas pessoas."

Fundado por Mariana Simões, o Instituto Kindala promove ações de saúde por meio do trabalho voluntário de médicos e outros profissionais, atuando em regiões com carência de atendimento especializado. Entre os locais alcançados pela organização estão comunidades do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, da Ilha de Marajó, no Pará, e também áreas de Angola.

Veja também