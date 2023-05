Filha de Mick Jagger é detida após briga em restaurante de Ibiza, diz jornal

A- A+

Jade Jagger foi presa em Ibiza por agredir uma policial em meio a uma briga num restaurante de Ibiza, na Espanha. A informação é do jornal espanhol "El Mundo".

De acordo com o diário europeu, a designer de joias britânica, de 51 anos, estava jantando com um amigo no centro histórico de Ibiza, na noite desta quarta-feira (17), quando os dois teriam se tornado "agressivos e violentos" com os garçons.

Jade é filha do vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, e da primeira mulher dele, Bianca. Segundo a mídia espanhola, ela estava "aparentemente embriagada" na hora da detenção.

O amigo da estilista, de 31 anos, cujo nome não foi revelado, teria começado a gritar, insultar e ameaçar os funcionários dentro do restaurante, localizado na rua Sa Creu. Com isso, a Polícia Nacional foi acionada. Vários clientes teriam ligado para a polícia, incomodados com a briga, de acordo com fontes ouvidas pela agência EFE.



De acordo com o "El Mundo", os agentes tentaram amenizar a situação no restaurante e pediram para que Jade parasse de gritar. Mas o amigo teria empurrado os policiais, gritando que os agentes eram "racistas", segundo o jornal "Majorca Daily Bulletin".

Ele foi contido por policiais e levado do local numa viatura. Para defender o amigo, Jade também teria avançado sobre os agentes. Ela teria gritado "polícia estúpida" e xingado os agentes antes de agredir, empurrar e arranhar uma policial.

Segundo o "Daily Mail", os dois passaram a noite na delegacia de Ibiza e devem ser apresentados à Justiça local.

A polícia de Ibiza confirmou ao "MailOnline" que houve uma briga em um restaurante em Ibiza e um homem de 31 anos e uma mulher foram detidos após insultar e agredir policiais.

Jade Jagger ainda não se manifestou sobre o caso.

Há uma semana, Jade postou uma selfie numa espreguiçadeira de um hotel cinco estrelas em Ibiza.

"De volta para Ibiza com um pouco de glamour", escreveu a filha de Mick Jagger.

