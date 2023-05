Filha de Mick Jagger é multada em R$ 7,7 mil após resistir à prisão, afirma jornal

A- A+

A filha do cantor Mick Jagger, detida em Ibiza, na Espanha, nesta quinta-feira, foi multada em £ 1.250 por resistir à prisão. No Brasil, o valor seria equivalente a mais de R$ 7,7 mil. A designer de joias britânica, de 51 anos, é acusada ter agredido uma policial, em meio a uma briga num restaurante. A informação foi divulgada, nesta sexta, pelo jornal Daily Mail.

O namorado dela, Anthony Hinkson, foi condenado a quatro meses de prisão por agressão. Apesar disso, ele não deve cumprir a pena, porque sentenças de menos de dois anos, normalmente, são suspensas de modo automático na Espanha para réus primários.

Um funcionário do tribunal disse que um rápido julgamento foi realizado, pós um acordo de delação premiada contra Anthony e Jade. Segundo ele, o namorado de Jagger foi condenado pelo crime de atentado contra autoridade. O mesmo juiz multou a designer por crime de resistência grave.

De acordo com o diário europeu "El Mundo", a designer de joias britânica, de 51 anos, estava jantando com um amigo no centro histórico de Ibiza, na noite desta quarta-feira, quando os dois teriam se tornado "agressivos e violentos" com os garçons.

Jade é filha do viocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, e da primeira mulher dele, Bianca. Segundo a mídia espanhola, ela estava "aparentemente embriagada" na hora da detenção.

O amigo da estilista, de 31 anos, cujo nome não foi revelado, teria começado a gritar, insultar e ameaçar os funcionários dentro do restaurante, localizado na rua Sa Creu. Com isso, a Polícia Nacional foi acionada. Vários clientes teriam ligado para a polícia, incomodados com a briga, de acordo com fontes ouvidas pela agência EFE.

De acordo com o "El Mundo", os agentes tentaram amenizar a situação no restaurante e pediram para que Jade parasse de gritar. Mas o amigo teria empurrado os policiais, gritando que os agentes eram "racistas", segundo o jornal "Majorca Daily Bulletin".

Ele foi contido por policiais e levado do local numa viatura. Para defender o amigo, Jade também teria avançado sobre os agentes. Ela teria gritado "polícia estúpida" e xingado os agentes antes de agredir, empurrar e arranhar uma policial.

Segundo o "Daily Mail", os dois passaram a noite na delegacia de Ibiza e devem ser apresentados à Justiça local. A polícia local confirmou ao "MailOnline" que houve uma briga em um restaurante em Ibiza e um homem de 31 anos e uma mulher foram detidos após insultar e agredir policiais.

Jade Jagger ainda não se manifestou sobre o caso. Há uma semana, ela postou uma selfie numa espreguiçadeira de um hotel cinco estrelas em Ibiza. "De volta para Ibiza com um pouco de glamour", escreveu a filha de Mick Jagger.

Veja também

Show Estesia faz primeiro show do ano no Liamba neste sábado (20)