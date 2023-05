Filha de Mick Jagger quebra silêncio após resistir à prisão e pagar multa: "Só alegria e amor"

A- A+

Filha do cantor Mick Jagger, a designer de joias Jade Jagger quebrou o silêncio nas redes sociais depois de se envolver em uma polêmica na última semana.



A britânica, de 51 anos, publicou uma foto dos netos em sua conta no Instagram, rede social em que é seguida por mais de 84 mil pessoas, com a a legenda "só amor e alegria e momentos em família".



Nesta quinta-feira, ela chegou a ser multada em em £ 1.250 por resistir à prisão. No Brasil, o valor seria equivalente a mais de R$ 7,7 mil. A informação foi divulgada, nesta sexta, pelo jornal Daily Mail.

Jagger é acusada ter agredido uma policial, em meio a uma briga num restaurante. Ela foi detida em Ibiza, na Espanha, nesta quinta-feira.



O namorado dela, Anthony Hinkson, foi condenado pelo tribunal espanhol a quatro meses de prisão por agressão. Apesar disso, ele não deve cumprir a pena, porque sentenças de menos de dois anos, normalmente, são suspensas de modo automático no país para réus primários.

Um funcionário do tribunal disse que um rápido julgamento foi realizado, pós um acordo de delação premiada contra Anthony e Jade. Segundo ele, o namorado de Jagger foi condenado pelo crime de atentado contra autoridade. O mesmo juiz multou a designer por crime de resistência grave.

Luto no cinema: morre o ator Ray Stevenson, de 'Thor' e 'R.R.R.', aos 58 anos

De acordo com o diário europeu "El Mundo", a designer de joias estava jantando com um "amigo" no centro histórico de Ibiza, na noite da quarta-feira da semana passada, quando os dois teriam se tornado "agressivos e violentos" com os garçons.

Jade é filha do viocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, e da primeira mulher dele, Bianca. Segundo a mídia espanhola, ela estava "aparentemente embriagada" na hora da detenção.

O homem que acompanhava a estilista, de 31 anos, cujo nome não foi revelado, teria começado a gritar, insultar e ameaçar os funcionários dentro do restaurante, localizado na rua Sa Creu. Com isso, a Polícia Nacional foi acionada. Vários clientes teriam ligado para a polícia, incomodados com a briga, de acordo com fontes ouvidas pela agência EFE.

Veja também

Celebridades 'Romântica incurável': Kim Kardashian diz que quer evitar 'os mesmos erros' no amor