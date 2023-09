A- A+

Mingau Filha de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor baleado em Paraty, pede doações de sangue para o pai Isabella Aglio usou seu perfil no Instagram para fazer apelo. Equipe médica diz que Rinaldo Oliveira Amaral foi atingido do lado esquerdo da cabeça, e que projétil atravessou o crânio

Isabella Aglio, filha do baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, usou seu perfil no Instagram para pedir, nesta terça-feira (5), doações de sangue para o pai. Mingau segue em estado grave na UTI do hospital São Luiz, na zona Sul da capital paulista. Em entrevista coletiva dada também nesta terça, os médicos responsáveis pela cirurgia e internação do baixista informaram que a condição é grave, mas é preciso paciência e esperar que o tecido cerebral reaja.

— Até o quarto dia de internação o momento é crítico. É pouco provável que retiremos a sedação agora. Esse é o período de pico de inchaço cerebral e pressão intracraniana — explica Manuel Jacobsen, responsável pela cirurgia de Mingau.

Thiago Romano, diretor da UTI neurológica do Hospital São Luiz, afirmou que toda a equipe multidisciplinar monitora Mingau por meio de um sistema onde um cateter introduzido na massa encefálica durante a cirurgia emite sinais 24 horas por dia.

— Até o momento, pôde-se dizer que é um neurotrauma exclusivo, pois não constatamos complicações em outros órgãos. Mas é preciso parcimônia, agora é preciso lutar pela vida, e só depois analisar o prognóstico — acrescenta Romano.

Segundo ele, Mingau encontra-se sedado e está na fase de controle da hipertensão craniana. Apesar de não terem encontrados restos do projétil, pois a bala entrou pela parte frontal e saiu do lado esquerdo, foi necessário retirar partes do crânio estilhaçadas pela bala. Novas cirurgias não são descartadas.

— No pós-operatório de uma cirurgia, podem surgir abcessos, que são tecidos mortos no local, e aí é necessário uma drenagem. Ou ainda uma inflamação no líquido cefalorraquidiano que envolve o cérebro — disse Jacobsen.

Na noite de sábado, o artista foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. De acordo com a equipe médica, o projétil atravessou o crânio, atingindo a parte do cérebro responsável pela fala e condições motoras.

