Filha de Mingau comunica vaquinha para custear tratamento de saúde do baixista

A- A+

Filha de Mingua, baterista do Ultrage A Rigor, Isabella Aglio abriu uma vaquinha para ajudar no custo do tratamento de seu pai, baleado na cabeça em setembro, no município de Paraty, litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro. Intitulada de "Juntos Pelo Mingau", a iniciativa visa auxiliar nos altos gastos do quadro clínico enfrentado pelo artista.

Nos boletins médicos mais recentes, o hospital já havia informado que ele estava conseguindo se comunicar e interagir por meio de "movimento dos olhos e reação a estímulos".

O caso

Integrante do Ultraje a Rigor desde 1999, Mingau levou um tiro dentro do próprio carro, na véspera de completar 56 anos. A bala atingiu o lado esquerdo da cabeça, atravessou o cérebro e saiu, não ficando alojada. O crime ocorreu no bairro da Ilha das Cobras, em Paraty, cidade na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo o depoimento dado pelo amigo que o acompanhava no momento, eles teriam sacado R$ 300 para comprarem um lanche, quando o veículo foi alvo dos disparos.

Mingau foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, mas, poucas horas depois, conseguiu ser transferido de helicóptero para São Paulo, onde passou por uma traqueostomia — procedimento no qual uma incisão é feita na parte frontal da traqueia, para a introdução de uma cânula que leva o ar aos pulmões. Desde então, o quadro do baixista progrediu. A equipe médica começou a reduzir a sedação, que já foi completamente retirada.

Veja também

FAMOSOS Morte de influenciadora Luana Andrade ganha repercussão internacional