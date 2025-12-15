A- A+

FAMOSOS Filha de Mingau, do Ultraje, revela reação do pai à sua gravidez Músico passa por tratamento após ter sido baleado na cabeça em setembro de 2023

Isabela Aglio, filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, revelou que está grávida de uma menina neste domingo, 14. O anúncio foi feito em uma postagem em seu perfil no Instagram e também durante entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que exibiu uma reportagem sobre a recuperação do baixista, que foi baleado na cabeça por criminosos em setembro de 2023.

Mesmo com os diversos avanços em sua saúde, Mingau ainda não voltou a falar. Mas a jovem falou sobre a reação do pai à notícia: "Estou grávida. Vai aumentar a família. Eu acho que isso vai ajudar ele na recuperação. Sinto que ele fica interessado pelo assunto. Não sei se ele ainda acha que eu estou brincando, porque a gente sempre foi muito de 'zoar' um ao outro Mas ele fica olhando sempre [para a barriga], assim... 'É real?!'".

Carolina Souza, profissional que realiza o tratamento de neuromodulação em Mingau, afirmou à Record que considera o caso do baixista como "um milagre". Recentemente, a família divulgou um vídeo em que ele consegue sorrir e se alimentar.



