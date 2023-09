A- A+

homenagem Filha de Mingau faz aniversário e desabafa sobre a situação do músico: "Você é um milagre" Baixista da banda Ultraje a Rigor está internado há duas semanas após ser baleado na cabeça na noite do dia 2 de setembro em Paraty

Filha do músico Rinaldo Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, Isabella Aglio publicou um desabafo sobre a situação do pai nas redes sociais. "Você é um MILAGRE e tenho certeza que sairemos dessa juntos", escreveu a jovem nesta segunda-feira (18), dia em que completa 27 anos. O músico está internado há duas semanas no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.

"Há 27 anos eu nasci. Mas o aniversário desse ano tá diferente, tá dolorido, desafiador… de uma hora pra outra minha vida mudou completamente, e eu, que sempre me achei frágil, me vi sendo muito mais forte que imaginei ser possível (mesmo me entregando ao sofrimento em certos momentos)". Sempre amei fazer aniversário, mas hoje o dia não é sobre mim, nem sobre ganhar presentes materiais. É sobre paciência, resiliência, apoio… é sobre esperar você. Cada mínimo movimento é motivo de grande comemoração e muita esperança" publicou a jovem junto à uma galeria de fotos

"Você é a pessoa mais forte que já conheci (MESMO), você é um MILAGRE e tenho certeza que sairemos dessa juntos, pai. Te amo mais do que você pode imaginar e mal posso esperar pra ter seu abraço de urso e esse sorriso que ilumina onde você passa! Se eu pudesse, trocava de lugar com você. Obrigada por ter me trazido a esse mundo. Ainda vamos explorar ele juntos, com fé em Deus. Com TODO AMOR DO MUNDO, da sua fióte, Bebel", finalizou.

Filha do cantor Mingau falou sobre a situação do músico (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Mingau foi hospitalizado após ser baleado na cabeça na noite do dia 2 de setembro. Ele teria sido alvo de uma suposta tentativa de assalto na véspera de seu aniversário de 56 anos. O crime aconteceu no bairro Ilha das Cobras, em Paraty. Em depoimento, um amigo do músico afirmou à polícia que eles teriam sacado R$ 300, indo ao local — que fica a cerca de 300 metros de uma base da Polícia Militar — para fazer um lanche.

