Filha de Paul Walker cria ONG para apoiar jovens dez anos após a morte do ator

Nesta quinta-feira (30), faz 10 anos que Paul Walker, ator da franquia “Velozes e furiosos”, morreu em um acidente de carro, aos 40 anos. Naquela noite, ele tinha participado de um evento beneficente em prol das vítimas do tufão Haiyan, que assolou as Filipinas em novembro de 2013 e deixou mais de 10 mil mortos. Walker era o fundador da organização responsável pelo evento, a Reach out Worldwide, criada após o terremoto no Haiti em 2010, voltada para fornecer apoio a pessoas afetadas por desastres naturais. Nas notícias, o acidente ofuscou as boas intenções do ator, mas hoje seu legado permanece vivo entre a família e amigos do ator.

Em setembro de 2015, no mesmo dia do que teria sido o 42º aniversário do ator, sua única filha e herdeira da sua fortuna estimada em US$ 25 milhões (o que corresponde a cerca de R$ 125 milhões), anunciou a criação da Fundação Paul Walker, uma organização voltada para “empoderar e capacitar jovens e apoiar o ambiente em que vivem”, conforme descreve o site da ONG.

"Ao refletir sobre meu pai, me vi refletindo sobre suas paixões", explicou Meadow em uma publicação no Instagram, na qual ela aparece com seu pai. "Queria iniciar essa fundação porque quero compartilhar essa parte dele com os outros". Através da organização, Meadow se envolveu em uma série de esforços filantrópicos, incluindo bolsas para estudantes de Biologia Marinha.

Seu colega da franquia “Velozes e furiosos”, Vin Diesel, também tem trabalhado para manter seu legado vivo. No dia 13 de setembro do ano passado, data em que Walker teria completado 50 anos, prestou homenagem a ele em seu Instagram, postando uma imagem em que estavam juntos: "Para mim, essa imagem representa o momento em que soube que seríamos irmãos para sempre. Era janeiro de 2010, na noite antes de irmos para o Haiti... e reflete a alegria e a paixão que você tinha em ajudar os outros. Você dizia que os serviços de emergência não podiam esperar e que queria dedicar sua vida a isso. Isso era você. E você compartilhou isso comigo, seu irmão".

Na semana passada, Cody Walker, irmão de Paul e atualmente responsável pela Reach Out Worldwide, contou à revista americana People que parte do elenco bem-sucedido da franquia tem contribuído na arrecadação de fundos para caridade:

"Vin [Diesel], Tyrese [Gibson], Ludacris, Michelle [Rodríguez], Sung Kang... têm apoiado muito a família", ele disse. "Realizamos diferentes eventos para arrecadar fundos. Costumávamos fazer eventos chamados 'Game for Paul', nos quais realizávamos grandes arrecadações de fundos para caridade. Vin participou de todos eles. Tyrese e Michelle, vários anos, assim como Sung ou Nathalie Emmanuel, todos se juntaram em algum momento".

Cody também falou sobre a importância da fundação, o que ele descreveu como o maior desejo da vida de seu irmão:

"Para nós, é muito importante ver como parte de seu legado continua. Desde que Paul morreu, a fundação continuou ajudando comunidades vítimas de desastres naturais em 13 países, com mais de 79 intervenções e mais de 63.000 horas de voluntariado registradas. Tudo isso graças a mais de 10 milhões de dólares em doações para aqueles que mais precisam", ele declarou.

