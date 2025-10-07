A- A+

DIGITAL Filha de Robin Williams reclama de fãs que eviam a ela vídeos com o pai gerados por IA: "É estúpido" O ator, um dos mais queridos de Hollywood, morreu em agosto de 2013, aos 63 anos

Robin Williams morreu em agosto de 2013, aos 63 anos, deixando saudades nos corações de milhares de fãs. Agora, alguns desses supostos admiradores têm perturbado a paz da família do ator com vídeos que recriam sua voz e imagem por meio de inteligência artificial.

A filha do astro de “Uma Babá Quase Perfeita”, Zelda Williams, usou as redes sociais para fazer um apelo. “Por favor, parem de me mandar vídeos de IA do meu pai. Parem de achar que quero ver isso ou que vou entender; não quero e não vou”, disse a diretora, em uma publicação no Instagram.

No texto, Zelda continuou mostrando sua visão sobre o assunto: “Se vocês estão tentando fazer piadas comigo, já vi coisas bem piores, vou apenas restringir e seguir em frente. Mas, por favor, se tiverem um mínimo de decência, parem de fazer isso com ele e comigo... com todos, na verdade. Ponto final. É estúpido, é uma perda de tempo e energia, e, acreditem, não é o que ele gostaria”.

Para a cineasta, é “enlouquecedor” ver pessoas serem reduzidas às recriações digitais, apenas para produzir vídeos virais. “Vocês não estão criando arte, estão fazendo cachorros-quentes repugnantes, ultraprocessados, a partir da vida de seres humanos, da história da arte e da música, e depois empurrando isso goela abaixo de outras pessoas, esperando que elas deem um joinha e curtam. Nojento”, apontou.

A filha de Williams finalizou seu texto criticando que acredita que a inteligência artificial é “o futuro”. “Por tudo que é mais sagrado, parem de chamar isso de 'futuro'. A IA está apenas reciclando e regurgitando mal o passado para ser consumido de novo. Vocês estão consumindo o centopéia humana do conteúdo e estão bem no fim da fila, enquanto os que estão na frente riem e riem, consomem e consomem”, protestou.

