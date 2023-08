Filha de Schynaider Moura, nora de Faustão, recebeu transplante de coração em 2022

A- A+

A namorada do filho de Faustão, Schynaider Moura, é mãe de três filhos. Em junho deste ano, a modelo de 34 anos revelou aos seguidores, em sua conta no Instagram, que a filha mais velha, de 14, havia passado por um transplante de coração.



Assim como Anne-Marie, o apresentador de 73 anos também precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico no órgão.

No post de Schynaider Moura, ela contou seu relato pessoal sobre a batalha pela cirurgia ao lado da filha e defendeu o transplante cardíaco.





"22/06/2022. Dia que minha filha renasceu… Dia de celebrar e comemorar 1 ano de sucesso do transplante cardíaco, que deu a ela mais uma oportunidade de viver uma vida saudável! O dia que recebeu seu novo coração, depois de um tempo na fila de espera e muitos dias cheio de altos e baixos, de incertezas, angústia e de muito medo.. mas que a cada dia, eram transformados em esperança, em força, em fé, e em alegria por estar viva e poder lutar essa batalha!", escreveu ela na ocasião, nas redes sociais.

"O transplante de órgãos ainda é um assunto que muita gente desconhece, não entende, não consegue falar sobre, ou tem algum prejulgamento… mas que é uma dura realidade para muitas famílias. Transplante de órgãos salva vidas! Salvou a minha filha e deu a ela uma segunda chance de ter uma vida normal, de passar por todas as etapas de uma adolescente, mulher, realizar seus sonhos, estudar, trabalhar… viver! [...] Obrigada, Deus.. Por tudo e por tanto! Anne Marie, você é uma luz que me ensina todos os dias, e que caminho de aprendizado lindo! Te amo infinito!", completou a modelo na mensagem.



De acordo com o último boletim médico divulgado sobre o estado de saúde de Fausto Silva, pelo Hospital Albert Einstein, o apresentador "se encontra sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco". Ele está internado na unidade de saúde há 15 dias.

Como funciona a fila

A fila é gerida por uma equipe técnica, que avalia as prioridades de acordo com cada situação, sendo atualizada conforme a evolução do quadro clínico. Em São Paulo, a espera por um coração vai de 12 a 18 meses, de acordo com o Hospital do Coração (HCor). No Brasil, cerca de 40 mil pessoas estão a espera de um órgão.

"Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", informa o boletim.

Alguns pacientes podem ser colocados como preferencial na lista de distribuição de órgãos. De acordo com o manual do paciente de transplante de coração da Secretária de Estado da Saúde do govern ode São Paulo, "isto se deve à gravidade do quadro clínico em que se encontra o paciente e segue critérios bem estabelecidos e predeterminados pelo Ministério da Saúde".

