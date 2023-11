A- A+

velhice Filha de Silvio Santos esclarece "sumiço" do pai, aos 92 anos: "Ficar velho é muito ruim" Cintia Abravanel conta que apresentador tem dificuldade para lidar com limitações impostas pela idade e que ele diz que não gosta de "brincar de ser velho"

Há pouco mais de um ano — precisamente, desde setembro de 2022 —, Silvio Santos não dá as caras na televisão. Qual o motivo, afinal, para o "sumiço" do apresentador de 92 anos, um dos comunicadores mais conhecidos do país? No último fim de semana, Cintia Abravanel, a filha mais velha do empresário, esclareceu a situação e afirmou que o pai tem encontrado dificuldade para lidar com as limitações impostas pela velhice. Por isso, agora prefere não fazer tantas aparições públicas.

"Ele tem 93 anos (idade que irá completar em dezembro). O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais", desabafou a artista plástica, mãe de Lígia, Lilian e Tiago Abravanel, em entrevista à apresentadora Christina Rocha, no podcast Christina PodTudo.

A filha mais velha do apresentador — fruto do antigo relacionamento de Silvio Santos com Maria Aparecida Vieira Abravanel, vítima de um câncer, aos 39 anos, em 1977 — ressaltou que o pai continua a gerir os negócios do SBT, e que ele "sabe de tudo" o que está sendo produzido na emissora.

Cintia destaca que o pai se transforma no momento em que veste o paleto e põe o tradicional microfone no pescoço para entrar no ar, na televisão. "Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem", frisa ela.

