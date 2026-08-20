A- A+

Famosos Filha de Stênio Garcia fala de rompimento: "Imagine ouvir que seu pai não vai falar com você?" Stênio Garcia se pronunciou na última quarta-feira, 12, após a defesa de suas filhas, Cássia e Gaya Piovesan, solicitar uma perícia neurológica para avaliar a capacidade mental do ator

Há três anos, Cássia e Gaya Piovesan não têm contato direto com o pai, o ator Stênio Garcia, de 94 anos. Hoje, as filhas acompanham a rotina do artista principalmente pelas redes sociais, onde, segundo Gaya, ele já as chamou de "ingratas". O afastamento começou após um conflito envolvendo um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

O imóvel pertencia às filhas, mas Stênio tinha direito de usufruto. O ator contesta o fato de elas terem alugado o apartamento. Gaya afirma, porém, que a decisão foi tomada para custear outro imóvel para a mãe, Clarice Piovesan, de 80 anos, que precisava de um local com elevador por causa de dificuldades de mobilidade.

"Minha mãe (Clarice Piovesan, de 80 anos) sempre morou neste imóvel, mas ela está passando por um problema de saúde, de mobilidade, com o joelho, e precisava de um imóvel com elevador. Esse prédio do apartamento em questão, não tem. A escada é em formato caracol, o que dificulta para um idoso", explicou Gaya, em entrevista ao jornal Extra.

Segundo ela, o apartamento foi alugado para que a família pudesse pagar outro imóvel. Gaya afirmou que o pai tinha conhecimento da negociação. "Então, alugamos este imóvel para pagar outro. Meu pai sabia, e a pessoa que alugava era até conhecida dele. Não sabíamos sobre a questão de usufruto impedir o aluguel, e como tinha ainda essa proximidade com o inquilino, não tivemos malícia. Assim como também não existia lucro nesta transação. Era apenas para bancar outro imóvel."





Como começou o afastamento entre Stênio Garcia e as filhas

Gaya contou, na entrevista ao Extra, que as cobranças relacionadas ao imóvel começaram em 2023, por meio de ligações feitas por Marilene Saad, mulher de Stênio. Diante do conflito, ela disse ter tentado estabelecer uma conversa direta com o pai. "Em 2023, a gente começa a receber ligações da esposa dele (Marilene Saad) com cobranças. Minha mãe voltou para este apartamento para evitar brigas", afirmou.

De acordo com Gaya, as dificuldades de comunicação com o pai já vinham de antes. Ela disse que, desde que Stênio teve caxumba, em 2016, e perdeu parte da audição, o contato entre eles passou a depender da mulher do ator.

"Desde que meu pai contraiu caxumba, em 2016, e perdeu parte da audição, a gente passou a depender da esposa dele para fazer contato. Começamos a ter dificuldades, até para saber sobre a saúde dele. Fui ficando chateada, mas achei que era uma escolha dele viver assim", destacou.

Com o início das cobranças sobre o imóvel, Gaya afirmou que as filhas propuseram uma conversa sobre a situação da mãe. Segundo ela, o pedido foi recusado. "Com as ligações de cobrança em 2023, propomos: ‘Vamos sentar e conversar sobre a situação da mamãe?’. Vieram as recusas. A esposa do meu pai sempre dizia que por saúde, ele poderia passar mal. Era para conversarmos apenas com advogados."

A falta de diálogo, garantiu Gaya, tornou o distanciamento ainda maior: "Começamos a não ter diálogo. Imagine como é para uma filha ouvir que seu pai não vai conversar com você?".

Processo envolvendo Stênio Garcia

Em outubro de 2025, Stênio Garcia entrou com um processo relacionado à disputa pelo imóvel. No início, segundo Gaya, o ator dizia que a ação não era uma disputa judicial contra as filhas, mas contra a ex-mulher.

Com o passar do tempo, porém, ela afirma que o discurso mudou. Gaya diz que passou a se sentir diretamente atingida pelas acusações feitas no processo. "Os próprios autos do processo criam uma narrativa de que somos ‘filhas ingratas’. É triste ver acusações caluniosas. Muito difícil", desabafou.

Apesar do rompimento, Gaya afirmou que ainda gostaria de se reaproximar do pai e negou guardar ressentimento dele. "Mas queria encontrar meu pai. A gente pede por isso o tempo todo e não conseguimos. Por que transformaram em uma guerra? Por que insistem nesse discurso?", disse. "Não tenho raiva do meu pai, mas também dá pena ver essas falas."

Stênio Garcia reage a pedido de perícia sobre sua saúde mental

Stênio Garcia se pronunciou na última quarta-feira, 12, após a defesa de suas filhas, Cássia e Gaya Piovesan, solicitar uma perícia neurológica para avaliar a capacidade mental do ator. O pedido faz parte da batalha jurídica entre o artista e as herdeiras, em processo que tramita na 3ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Em um vídeo publicado no Instagram, o ator, de 94 anos, reagiu à iniciativa e afirmou que teve a sanidade mental questionada de forma "vil e cruel". Segundo ele, a disputa envolve também o aluguel de um apartamento de sua propriedade.

"É terrível vir aqui para dizer que meu apartamento foi alugado por 5 anos pelas minhas filhas e a mãe delas. Porém, é mais terrível ainda ter a minha sanidade mental questionada de maneira vil e cruel. A imobiliária já teve que admitir que o meu apartamento esteve cinco anos alugado. Enfim, esse dinheiro era meu e nunca vi um real. Por conta disso, estão dizendo que não tenho sanidade mental?", destacou Stênio.

"Eu treino diariamente, tomo minhas próprias decisões e acabei de ser protagonista em um filme. Não admito ser incapacitado por ninguém enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e total sanidade mental. Isso é devastador para um homem que foi pai e mãe de duas filhas. Não façam doações em vida, não deem patrimônio em vida. Hoje, vivo na casa da família da minha mulher. Tudo isso é muito, mas muito duro e já me levou três vezes ao hospital. Que Deus me dê forças para aguentar tanta crueldade. Quero ver a justiça se cumprir!", completou.

Veja também