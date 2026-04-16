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FAMOSOS Filha de Xanddy e Carla Perez fala sobre "heterossexualidade compulsória"; entenda Em publicação nas redes sociais, a influenciadora Camilly Victória respondeu a perguntas de seguidores e refletiu sobre sexualidade e vida pessoal

Camilly Victória, de 24 anos, filha do cantor Xanddy e da dançarina Carla Perez, compartilhou uma sequência de stories, na noite de quarta-feira (15), fazendo reflexões sobre sexualidade e vida pessoal.

Respondendo a perguntas anônimas de seguidores, a influenciadora afirmou que teria passado pelo processo de “heterossexualidade compulsória”, termo usado para representar a pressão social para que mulheres estejam inseridas em relacionamentos heterossexual.

“Além de sexualidade fluida, muitas lésbicas também passam pela heterossexualidade compulsória. Eu mesma passei por isso e sei como às vezes leva tempo para entender o que a gente realmente sente”, disse.

Na publicação, Camilly também comentou sobre as imposições sociais de um padrão de felicidade ligado a relacionamentos heterossexuais que pode dificultar o processo de autoconhecimento.

“A sociedade também faz a gente crescer acreditando que para ser feliz precisa encontrar ‘o homem da sua vida’, casar, ter filhos e seguir um caminho muito específico. Então muitas vezes a gente acaba tentando se encaixar nisso antes de conseguir olhar de verdade para o que sente”, refletiu.

Segundo Camilly, o amadurecimento, as vivências e o autoconhecimento são processos necessários, e muitas vezes demorados, para conseguir se enxergar de verdade.

“E tá tudo bem. Isso não invalida quem você foi antes e nem faz o que você sente hoje ser menos real. Cada pessoa tem seu tempo, e se entender é um processo muito bonito, mesmo quando é confuso no começo”.

Camilly também comentou sobre a decisão de não expor o relacionamento atual.

“Para ser muito sincera, além do meu Instagram ser sobre a minha música e o meu trabalho, eu também não vejo necessidade de expor meu relacionamento no momento”, comentou.

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