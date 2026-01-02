A- A+

Mundo Filha do ator Tommy Lee Jones é encontrada morta em hotel nos EUA A causa da morte ainda não foi determinada

Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, foi encontrada morta em um hotel de San Francisco na madrugada do dia 1º de janeiro. Ela tinha 34 anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de San Francisco confirmou que equipes de emergência foram acionadas para atender a uma ocorrência no hotel Fairmont. “Nossas equipes responderam à ocorrência, fizeram a avaliação no local e declararam uma pessoa morta”, disse o representante, acrescentando que, em seguida, o caso ficou sob responsabilidade do Departamento de Polícia de San Francisco e do escritório do legista.

A causa da morte ainda não foi determinada.

Segundo o jornal “Daily Mail”, um hóspede alertou funcionários do hotel após encontrar Victoria Jones desacordada em um corredor do prédio.

Victoria era a segunda filha de Tommy Lee Jones com sua segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Ela era irmã de Austin Jones, de 43 anos. Ainda criança, atuou ao lado do pai em filmes como “Homens de Preto II” e “Três Enterros”, além de ter participado da série de TV “One Tree Hill: Lances da Vida”.

Durante a divulgação de “Três Enterros”, Tommy Lee Jones falou sobre a experiência de trabalhar com a filha. “Ela é uma boa atriz, tem a carteira do sindicato dos atores, fala espanhol de forma impecável. Quando era bebê, pedi à Leticia, a babá dela, que falasse com ela em espanhol”, afirmou o ator.

Ele também relatou um episódio ocorrido quando Victoria era adolescente e precisou lidar com a rotina exigente de um set de filmagens. “Ela tinha que acordar às 5h da manhã para gravar. Um dia, não quis sair da cama. Eu disse: ‘Querida, isso é trabalho’. Mas ela não se mexeu. Então eu a demiti. Sem me avisar, a equipe de produção foi lá, acordou ela e a levou correndo para o set, bem a tempo”, contou em entrevista à revista “New Yorker”.

Pai e filha costumavam aparecer juntos em eventos públicos e tapetes vermelhos. Uma das aparições ocorreu em outubro de 2018, quando Tommy Lee Jones integrou o júri do Festival de Cinema de Tóquio.

