cannes 2025 Filha da atriz Kate Winslet estreia no Festival de Cannes em filme de Wes Anderson; veja A atriz britânica Mia Threapleton é protagonista do filme "O Esquema Fenício"

Filha da atriz Kate Winslet, a atriz britânica Mia Threapleton estreia no Festival de Cannes como protagonista do novo filme do diretor Wes Anderson.

"O Esquema Fenício" foi exibido neste domingo (18) , recebendo em torno de 7 minutos e meio de aplausos após o fim da sessão.

O filme está na mesma categoria que "O Agente Secreto", do pernambucano Kleber Mendonça Filho, e concorre ao prêmio Palma de Ouro.

Além de Mia, o elenco conta com Benicio del Toro, Benedict Cumberbatch e Scarlett Johansson.

No filme, que se consagra como o 13º do diretor, Mia Threapleton interpreta a freira Liesl, única filha mulher do magnata Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro).

A personagem é escolhida como a única herdeira de sua fortuna, e juntos embarcam em uma jornada de negociações e perigos para protejer seu patrimônio.

Quem é Mia Threapleton?

Mia Threapleton fez suas estreias nas telas aos 14 anos, com o filme "Um Pouco de Caos". É conhecida pelo seu papel na série "The Buccaneers", da Apple TV+.

Filha do casal Kate Winslet e Jim Threapleton, a atriz também já trabalhou ao lado da mãe na série antológica "I Am Ruth". A produção render a Kate um prêmio BAFTA.

Atualmente, não possui redes sociais e prefere uma vida afastada da exposição da internet.

