INVESTIGAÇÃO Romy, filha mais nova de Rob Reiner, foi quem encontrou corpo do pai, diz jornal Jovem foi avisada pelos paramédicos que mãe também foi assassinada; amigo do diretor foi o primeiro a ser informado

A filha mais nova de Rob Reiner, Romy, de 28 anos soube pelos paramédicos que sua mãe havia sido morta depois de encontrar o corpo do pai, o diretor de Hollywood, assassinado dentro da casa do casal em Los Angeles. Ela correu para a mansão dos pais em Brentwood após uma massoterapeuta ligar e dizer que não havia obtido resposta no portão na tarde de domingo, contou um amigo da família ao New York Times.

Em seguida, a jovem teria deixado a casa e pedido a uma amiga para chamar a emergência, enquanto ela entrava em contato com o melhor amigo de Reiner, Billy Crystal, informou o veículo. Romy não chegou a ver o corpo da mãe.

Ela só foi informada da morte de Michele Singer Reiner após a chegada da polícia e dos paramédicos. Billy Crystal, amigo de Reiner desde que atuou no sucesso “Harry e Sally: feitos um para o outro”, de 1989, foi ao local com a esposa e, segundo relatos anteriores, viu os corpos dos amigos.

De acordo com fontes das forças de segurança ouvidas pelo TMZ, Rob e Michele Reiner já estavam mortos havia várias horas, com o rigor mortis já em curso, quando Romy encontrou o casal. Documentos judiciais apontam que o crime ocorreu nas primeiras horas da madrugada, muito antes da descoberta, registrada por volta das 15h30. À polícia, Romy afirmou que o irmão mais velho, Nick Reiner, estava hospedado em uma casa de hóspedes na propriedade.

Irmã se pronuncia

A atriz Tracy Reiner se pronunciou publicamente pela primeira vez nesta quarta-feira após a morte violenta dos pais, além da prisão do irmão, Nick Reiner, acusado de homicídio. Em declaração à emissora americana NBC News, Tracy afirmou estar em "estado de choque" diante da tragédia que abalou a família.

"Eu vim da melhor família que alguém poderia ter. Não sei o que dizer. Estou em choque", disse Tracy, de 61 anos. Filha adotiva de Rob Reiner, ela passou a integrar a família durante o casamento do diretor com a também cineasta e atriz Penny Marshall, que morreu em 2018.

Rob Reiner e Michele Singer foram encontrados mortos no domingo (14) na casa onde moravam, em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a corporação foi acionada por volta das 15h30 para prestar atendimento médico, mas, ao chegar ao local, encontrou um homem e uma mulher já sem vida. Os corpos teriam sido descobertos pela filha mais nova do casal, Romy Reiner.

Após o crime, Nick Reiner, de 32 anos, filho de Rob e Michele, foi interrogado pela Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles e, posteriormente, colocado sob custódia. O rapaz, que possui histórico com dependência química, foi interrogado pelas autoridades e detido na manhã desta segunda-feira (15) sob acusação de duplo homicídio, com fiança fixada em US$ 4 milhões, o equivalente a R$ 21,68 milhões.

Ícone de Hollywood

Rob Reiner e Michele Singer se casaram em 1989 e tiveram três filhos: Jake, Nick e Romy. Nick já havia falado publicamente sobre seus problemas com dependência química, iniciados ainda na adolescência, e sobre o período em que chegou a viver em situação de rua.

Ícone de Hollywood, Rob Reiner construiu uma carreira marcada por alguns dos filmes mais populares do cinema norte-americano das últimas décadas. Ele dirigiu clássicos como "Harry & Sally — Feitos um para o outro" (1989), "A princesa prometida" (1987), "Louca obsessão" (1990) e "Questão de honra" (1992). Foi justamente durante a produção de "Harry & Sally" que ele conheceu Michele Singer.

Em nota enviada à revista "Variety", a família pediu respeito à privacidade neste momento delicado. "É com profunda tristeza que anunciamos a trágica morte de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por essa perda repentina e pedimos privacidade durante este momento incrivelmente difícil", reforça o comunicado.

O caso segue sob investigação das autoridades de Los Angeles.

