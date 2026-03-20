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Astro Filha mais velha de Chuck Norris só foi reconhecida pelo pai aos 26 anos; veja quem são os herdeiros Artista era considerado uma figura paterna presente por toda a prole, que faz homenagens após morte do artista: 'O maior pai que Deus poderia ter dado'

Rosto conhecido mundo afora, Chuck Norris cultivava, no círculo íntimo, uma família numerosa marcada por... reviravoltas. Intérprete de personagens famosos no cinema e com uma carreira profícua nas artes marciais, o artista — que morreu, aos 86 anos, na última quinta-feira (19) — descobriu uma filha fora do casamento com 26 anos de "atraso". Pai de cinco filhos, ele é descrito pela prole como o "coração da família", como ressaltaram os herdeiros, nesta sexta-feira (20), em comunicado sobre a perda da figura paterna publicado nas redes sociais.

"Pai, é difícil encontrar as palavras certas para isto, mas farei o meu melhor. Você tem sido o homem que eu admirei toda a minha vida. A sua generosidade, a sua bondade, a sua coragem, a sua integridade, a sua força, a sua disciplina e a sua fé no Senhor foram apenas um pouco das coisas que sempre admirei em você. Você viveu sua vida com propósito e amor para todas as pessoas", homenageou o caçula Dakota Alan, de 25 anos, irmão gêmeo de Danilee, frutos do relacionamento de Chuck com a modelo Gena O'Kelley, com quem ele era casado desde 1998.

A seguir, veja quem são os filhos de Chuck Norris.

Mike Norris, 63

Chuck Norris e a então esposa, Diane Holechek, deram as boas-vindas a Mike Norris em 4 de outubro de 1962. Assim como o pai, ele seguiu carreira no entretenimento. Mike participou de alguns episódios da série "Walker, Texas Ranger" (1993-2001) ao lado do pai. Também dirigiu filmes como "Birdie & Bogey" (2004), "AmeriGeddon" (2016) e "Uma batalha de fé" (2019).

Mike e a esposa, Valerie, tiveram três filhos juntos. Em janeiro de 2026, Valerie anunciou no Instagram que a filha do casal está grávida, o que os tornará avós pela primeira vez.

Dina Norris DiCiolli, 61

Chuck Norris revelou, numa entrevista de 2004 ao programa americano "Entertainment Tonight", que descobriu mais tarde na vida que tinha uma filha, Dina, nascida em 1964 de um relacionamento extraconjugal. Ela entrou em contato com ele quando tinha 26 anos.

“Eu estava vendo minha correspondência em casa quando vi essa carta e a abri”, contou. “Era da Dina… e ela dizia: ‘Sou sua filha de um relacionamento do passado’. E disse: ‘Descobri que você era meu pai quando eu tinha 16 anos, mas minha mãe disse que você era casado e que não deveríamos interferir na sua família.’”

Embora tenha dito que, no início, ficou hesitante em se encontrar com ela, os dois acabaram se conhecendo. “Eu olho para ela e é algo tão incrível, porque estou olhando para ela e ela está olhando para mim, e nós simplesmente fomos nos aproximando um do outro, nos abraçamos e começamos a chorar”, disse.

Os dois desenvolveram uma relação próxima, com Norris publicando uma foto no Facebook com Dina, o marido dela e seus dois filhos durante umas férias em família em Kauai, no Havaí, em 2015.

Eric Norris, 60

Chuck Norris e Diane Holechek tiveram seu segundo filho, Eric Norris, em 20 de maio de 1965. Embora o pai já fosse famoso — e mantivesse uma agenda profissional intensa —, Eric nunca sentiu a ausência da figura paterna em casa, como costuma ressaltar em entrevistas.

“Durante a maior parte da minha vida, ele era apenas um instrutor de caratê que tinha várias escolas e se tornou campeão mundial”, disse. “Só quando eu estava no Ensino Médio é que ele começou a ficar famoso. Tive uma criação normal, comum.”

Eric se tornou piloto da associação automobilística NASCAR e dublê em Hollywood. Em 2002, foi campeão da NASCAR Winston West Series e chegou a planejar seguir carreira integral nas corridas. “Coloquei os filmes em segundo plano e tentei correr em tempo integral, mas infelizmente não deu certo”, disse à emissora americana ESPN.

Eric é casado com Stephanie e tem quatro filhos: Camrynn, Chloe, Chantz e Cash.

Dakota Alan Norris, 24

Chuck Norris e sua mais recente esposa, a modelo Gena O’Kelley, tiveram o filho Dakota Alan em 30 de agosto de 2001. Dakota seguiu os passos do pai e conquistou a faixa-preta de 5º grau, segundo sua biografia no Instagram.

Ele frequentemente colaborava com o pai, compartilhando fotos dos dois trabalhando juntos em cenas de luta. Em novembro de 2025, casou-se com a namorada, com quem já cultivava uma relação há sete anos à época. Após a morte do ator, Dakota prestou uma homenagem ao pai, escrevendo no Instagram que ele foi “o maior pai que Deus poderia ter me dado e o melhor homem que já conheci”.

Danilee Kelly Norris, 24

Chuck Norris e Gena O’Kelley tiveram a filha Danilee — irmã gêmea de Dakota — também em 30 de agosto de 2001. Em fevereiro de 2026, Danilee ficou noiva do namorado, com quem mantém um relacionamento há quase uma década.

Ela tinha uma relação próxima com o pai e chegou a chamá-lo de “herói” numa homenagem de Dia dos Pais publicada no Instagram em 2020.

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