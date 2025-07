Filha mais velha de Ozzy e Sharon Osbourne se recusou a aparecer em reality show

A- A+

Leia também

• Ozzy Osbourne: quatro décadas vindo ao Brasil

• Causa da morte de Ozzy Osbourne: cantor lutava contra a doença de Parkinson nos últimos anos

• Em show de despedida, Ozzy Osbourne cantou sentado e fez "profecia"

O mundo conhecia Ozzy Osbourne desde 1970, quando ele começou a fazer sucesso no heavy metal com a banda Black Sabbath, mas foi só no início dos anos 2000 que o planeta realmente entrou em sua intimidade e conheceu sua família. Com o reality show "The Osbournes", no ar na MTV entre 2002 e 2005, a mulher Sharon e os filhos Kelly e Jack viraram sensação mundial.

Quem é Aimee Osbourne

Aimee nasceu em Londres, há 41 anos. Ela é atriz e compositora, tendo atuado no filme "O Morro dos Ventos Uivantes", de 2003, e dublado a animação "Carteiro Paulo: O Filme", de 2014. Hoje, ela é vocalista da banda ARO. Bastante discreta, faz poucos posts nas redes sociais, mas sempre relacionados ao grupo musical.

“Ela sentia que não queria crescer diante das câmeras", disse Sharon, num episódio do podcast "The talk", em 2018. "Odiava essa ideia, era algo repulsivo para ela. E então saiu de casa aos 16 anos, e eu me arrependo disso todos os dias. Partiu meu coração quando ela se mudou".

Aimee não tem relação com os irmãos, como disse ao jornal The Independent.

“Eu não diria que há uma harmonia entre nós, há uma aceitação”, ela disse em 2015. “Nós socializamos? Não.”

Kelly Osbourne

A filha do meio do casal tem 40 anos e também nasceu em Londres. Na estreia do reality show, ela tinha 17 anos e chegou a lançar dois álbuns na época: "Shut Up!", em 2002, e "Sleep in nothing", de 2005.

Fez muito sucesso com uma gravação da música "Papa don't preach" e, depois, virou uma superestrela da TV. Trabalhou nos programas "Australia's Got Talent", "Project Runway Junior" e "Fashion Police". Em 2009, participou da competição de dança "Dancing With The Stars" e ficou em terceiro lugar.

Kelly fala sem hipocrisia dos abusos de medicamentos e outras drogas durante a adolesência. Em 2009, contou à revista People sobre o uso de opioides.

“Descobri que, quando tomava, as pessoas gostavam de mim. Eu me divertia, ninguém zombava de mim. Virou uma questão de confiança”, contou ela, dizendo que, na época, do reality show, já fazia uso exagerado dos remédios.

A primeira vez que entrou para a reabilitação foi aos 19 anos, tratamento que repetiu por diversas vezes.

“É algo contra o qual vou batalhar pelo resto da vida”, disse em abril de 2021. “Nunca vai ser fácil.”

Kelly tem um filho, Sidney, nascido em 2022 e fruto do relacionamento com Sid Wilson, do Slipknot. Os dois se conhecem desde 1999, quando a banda excursionou com Ozzy. No início do mês, os dois ficaram noivos durante o último show da carreira do pai dela.

"Kelly, você sabe que eu te amo mais do que tudo no mundo. Nada me faria mais feliz do que passar o resto da minha vida com você. Na frente da sua família e todos os nossos amigos, quer se casar comigo?"

Em tom de brincadeira, Ozzy comentou no momento dizendo "vai se f***r! , você não vai se casar com a minha filha", quando todos riram.

Jack Osbourne

Jack Osbourne tem 39 anos e também nasceu na Inglaterra. Participou do reality show quando tinha 16 anos e, depois do "The Osbournes", continuou na TV, apresentando programas de viagens e aventuras, como "Jack Osbourne: Adrenaline Junkie" e "Saving Planet Earth", da BBC. Em 2016, ele e Ozzy fizeram outro reality show, agora viajando o mundo, o "Ozzy & Jack's World Detour", do History Channel.

Tal qual a irmã, também sofreu com o abuso de substâncias, como álcool e drogas, e entrou para a reabilitação em 2003, quando o programa da família ainda estava no ar. Ele diz estar sóbrio desde então.

Em 2012, casou-se com a atriz Lisa Stelly e tem com ela três filhos: Pearl Clementine, Andy Rose e Minnie Theodora. O casamento terminou em 2018 e hoje ele tem uma relação com Aree Gearhart, com quem teve a filha Maple Artemis em 2022.

Em 2013, Jack foi diagnosticado com esclerose múltipla: “É uma daquelas coisas que você encara conforme vem”, disse Jack à revista People. “Tudo depende da sua perspectiva.”

Jack também se estabeleceu como um investigador paranormal. O primeiro programa a estrelar sobre o assunto foi "Portals to hell", em 2019. Depois, junto com o pai e a mãe, esteve à frente de "The Osbournes Want to Believe" em 2020 e 2021, em que mostra vídeos para o casal spbre atividades paranormais e pede a opinião deles.

“Somos céticos crentes”, disse Ozzy à PEOPLE sobre o programa. “Algumas coisas são meio fajutas, mas outras que ele nos mostrou... ficamos realmente intrigados.”

Veja também