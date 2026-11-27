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CINEMA "Filhas da Noite" ganha trailer oficial e celebra histórias de mulheres trans e travestis Documentário pernambucano dirigido por Henrique Arruda e Sylara Silvério acompanha seis artistas com mais de 50 anos e chega aos cinemas em 17 de dezembro

Envelhecer, para mulheres trans e travestis, é também reivindicar o direito de existir e ocupar espaços historicamente negados. É nesse universo que mergulha “Filhas da Noite”, documentário pernambucano que acaba de ganhar trailer oficial.

Dirigido por Henrique Arruda e Sylara Silvério, o longa acompanha seis artistas com mais de 50 anos e investiga a relação histórica de corpos LGBTQIAPN+ com a noite, a arte e a liberdade. A estreia nos cinemas está marcada para 17 de dezembro, com distribuição da Descoloniza Filmes.

Sharlene Esse, Raquel Simpson, Márcia Vogue, Christiane Falcão, Suelanny Tigresa e Paloma Pitt conduzem a narrativa a partir de suas próprias experiências. Entre performances, memórias e afetos, o filme celebra trajetórias que atravessam gerações e ajudam a preservar a história da cena noturna recifense. A proposta combina fantasia, emoção e irreverência, sem abrir mão da dimensão política dessas vivências.

O projeto nasceu de uma pesquisa de Henrique Arruda iniciada em 2018, a partir da observação do cotidiano noturno urbano. Desenvolvido pela produtora Filmes de Marte, ganhou uma primeira etapa entre 2022 e 2023, quando as protagonistas foram retratadas em imagens e ensaios textuais publicados no site homônimo. A experiência se desdobrou no longa, que tem roteiro assinado por Henrique Arruda e Sharlene Esse, além de consultoria de pesquisa de Carlota Pereira.

Confira:

Antes da estreia comercial, “Filhas da Noite” percorreu festivais e conquistou reconhecimento. O documentário venceu o prêmio de Melhor Filme da Mostra Caleidoscópio no 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, recebeu Menção Honrosa do Júri Oficial no 14º RIO LGBTQIA+ Festival Internacional de Cinema e levou Melhor Direção de Fotografia no 2º Fecine, Festival de Cinema do Nordeste Brasileiro. Também foi finalista do Prêmio ABC 2025 na categoria Melhor Direção de Fotografia de Longa-Metragem Documentário.

A produção foi realizada com incentivo da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC).

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